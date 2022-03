A volte ci sono dei giorni piuttosto bui, in cui avremmo solo voglia di rinchiuderci in noi stessi e di non vedere nessuno. Il problema è che non sempre ci accorgiamo in tempo di questo nostro stato d’animo. E potremmo rischiare di rovinare diversi momenti e rapporti se dovessimo uscire con questo atteggiamento. Fortunatamente, in questo caso, potremmo affidarci all’oroscopo. Le stelle, infatti, potrebbero farci capire se è il caso di prendersi un po’ di tempo per sé in alcuni momenti specifici.

Fine settimana turbolento per lo Scorpione che dopo tante gioie dovrà superare due giorni piuttosto complicati

Il segno che questo fine settimana avrà qualche problema sarà proprio quello dello Scorpione, nonostante le ultime settimane gli abbiano sorriso più che mai. In questo nostro precedente articolo, avevamo sicuramente riportato delle buone notizie per questo segno. E, ovviamente, la fine di marzo non sarà completamente nera per questo segno, che comunque avrà le sue soddisfazioni. Ma questo fine settimana, in particolare, sarà quasi all’insegna del tragico. Pare, infatti, che ci siano delle notizie poco positive per i poveri Scorpione, che dovranno rimanere sull’attenti e cercare un po’ di solitudine e quiete lontano da tutti.

Weekend disastroso e pieno zeppo di lacrime per questo segno zodiacale che dovrebbe semplicemente staccare la spina ed evitare di uscire

Lo Scorpione è certamente complesso e, come ogni segno d’acqua, vive le emozioni nella loro totalità, senza riuscire a fermarle. Proprio per questo motivo, durante il prossimo fine settimana, farebbe meglio a stare sulle sue. Il nervosismo che lo coglierà sarà tale che potrebbe portarlo a rovinare rapporti e progetti. E questo, inevitabilmente, farà pentire i nati sotto questo segno non appena lo stress e la rabbia saranno volati via. Una brutta notizia al lavoro scatenerà lo Scorpione, che proprio per questo potrebbe rischiare di implodere o, peggio, esplodere. Data la scarsa capacità di controllarsi, questo segno non dovrebbe far altro che chiudere le porte della propria casa e, perché no, anche spegnere il cellulare.

In questo modo, coloro che sono nati sotto lo Scorpione avranno modo di ricaricare le energie, calmandosi e trovando una quiete interiore che durante sabato e domenica sarà praticamente irreperibile. Ma nonostante lo Scorpione andrà incontro a un weekend disastroso e pieno zeppo di lacrime per questi motivi, non dovrà disperare. La fine di marzo gli sorride, quindi dovrà solo aspettare il termine del fine settimana per poter tornare a sorridere.

