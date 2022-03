Il calo delle quotazioni dei mercati azionari delle ultime settimane, ha reso interessanti molti titoli azionari. I titoli tecnologici sono tra le azioni che sono calate maggiormente. Tra queste una in particolare ha subito un calo vistoso ed acquistarla adesso potrebbe essere un affare irripetibile.

I forti cali delle Borse rappresentano un’ottima opportunità di acquisto per chi non si lascia influenzare dall’emotività. Acquistare in Borsa delle azioni dopo un forte calo è come acquistare nei negozi nei periodi dei saldi. Si paga a prezzo di sconto un prodotto che prima costava il 30%, il 40% o anche il 50% in più.

Per fare un vero affare occorre che il titolo abbia un forte potenziale rialzista e quindi sia in grado di colmare le perdite e realizzare ulteriori guadagni. Ad esempio, in Borsa a Milano, Leonardo e Tenaris sono due titoli che hanno potenzialmente la possibilità di raddoppiare di valore.

Per capire se un titolo ha potenzialità rialziste nel lungo periodo, possiamo guardare l’andamento passato. Se negli ultimi anni i prezzi hanno avuto un trend rialzista, è altamente probabile che dopo la correzione, l’ascesa possa riprendere. Naturalmente occorre avere la pazienza di aspettare. Non basta individuare il titolo giusto, bisogna anche dargli il tempo di recuperare le perdite e di realizzare nuovi guadagni. Ecco perché chi investe in Borsa deve avere un’ottica di lungo periodo, almeno a 36 mesi, meglio sarebbe a 48 o 60 mesi.

Questo potrebbe essere l’affare dell’anno e tutti possono approfittarne a partire da circa 150 euro

Il settore dei titoli tecnologici negli ultimi anni è tra quelli che più si è apprezzato. Alcuni titoli più di altri sono cresciuti impetuosamente. Per esempio, il titolo STM a Milano è passato in 6 anni da 4,5 euro a circa 40 euro, guadagnando circa l’800%. Chi lo avesse acquistato 6 anni fa avrebbe fatto un affare. Così come avrebbe fatto un affare chi avesse acquistato 20 anni fa il titolo Apple. Il titolo dell’iPhone a marzo del 2002 valeva 0,40 dollari, martedì 22 marzo il titolo ha chiuso a 169 dollari. Chi avesse acquistato 1.000 azioni 20 anni fa avrebbe speso circa 400 dollari. Oggi quelle 1.000 azioni varrebbero circa 170.000 dollari.

Perché acquistare oggi potrebbe essere un’occasione irripetibile? Questo potrebbe essere l’affare dell’anno per 2 motivi. Il primo riguarda il trend del titolo in salita da 20 anni. La probabilità che l’azione possa salire anche nei prossimi 5 o 10 anni sono molto alte. Inoltre l’azione dai massimi di gennaio ai minimi di marzo ha perduto quasi il 20% del suo valore.

Tuttavia i prezzi dai minimi di metà marzo sono già saliti del 10%. Il titolo al momento dell’analisi vale 170 dollari (circa 155 euro) e proprio a questo livello passa una resistenza importante. Se i prezzi riusciranno a superarla potrebbero volare verso i 175 dollari e successivamente verso il massimo assoluto a 182 dollari. Al ribasso solamente il ritorno sotto 160 dollari sarà un segnale negativo che potrebbe riportare i prezzi a 150 dollari e forse anche più in basso.

Questo potrebbe essere l’affare, ovvero Apple (AAPL). Quotata al Nasdaq, è anche possibile acquistare le azioni sulla Borsa italiana, sul segmento GEM, Global equity market.

