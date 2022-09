Il rientro dalle vacanze è stato traumatico? Non ci resta che organizzare un’altra piccola vacanza, allora. Un semplice fine settimana fuori porta dove poterci rilassare e non pensare ad altro. Non si tratta di una vera e propria vacanza, ma di prendere aria nuova in qualche borghetto o cittadella italiana. Tra settembre e ottobre ci sono moltissimi paesaggi in Italia che si accendono. E in alcuni luoghi è possibile fare aperitivi e cene all’aperto sotto le stelle. Ovviamente senza il troppo caldo estivo.

Periodo anche di sagre di paese

Settembre è il periodo anche delle sagre, e ci sono alcune regioni che sono famose per questo tipo di eventi. Come ad esempio la Campania, la Lombardia, il Piemonte e anche la Toscana. Ognuna di queste propone prodotti locali diversi, ma certamente da provare.

Ad esempio, a Cunardo, da venerdì 9 a domenica 11 settembre ci sarà la festa del fungo. E perché non chiudere allora l’estate andando a mangiare delle tagliatelle ai funghi? Così possiamo visitare il piccolo comune lombardo chiuso tra le valli, respirare aria pulita e mangiare funghi.

Weekend di settembre e ottobre in vacanza: ecco le mete dove andare in Italia

In un periodo, quindi, in cui le giornate sono ancora vive possiamo recarci in Umbria e qui possiamo visitare il borgo Torre del Colle, che è una frazione del comune di Bevagna. Un borgo del decimo secolo che si trova su una collina. Un luogo veramente magico da visitare. E ovviamente non possiamo dimenticare la cucina umbra e i suoi vini.

In Toscana possiamo invece visitare Siena, magnifica città da vedere almeno una volta nella vita. Ma se andiamo a settembre dobbiamo sapere che in Toscana ci saranno moltissime sagre a cui possiamo partecipare per rendere il nostro soggiorno più tipico. Ad esempio a Iesa, zone bellissima della provincia di Siena, si svolgerà dal 9 all’11 settembre la 42ª edizione del Valzer delle Tagliatelle al Cinghiale. E visto che ci troviamo in Toscana non possiamo perdere Anghiari, inserito dalla CNN nella lista dei borghi più belli d’Europa.

A ottobre, invece, non possiamo perdere il foliage sulle Dolomiti del Trentino. E qui possiamo fare passeggiate in montagna, dormire nei rifugi e vivere tutte le fantastiche iniziative che questi organizzano.

E per concludere, un fine settimana a Roma non ce lo toglie nessuno. Ma questa volta potremmo fare un giorno nella capitale e il successivo magari nei Castelli a mangiare la porchetta o bere il vino di Frascati. Se siamo alla ricerca di un weekend di settembre e ottobre in vacanza, ecco le mete che offrono esperienze locali tipiche.

