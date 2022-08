Per un fine settimana di mare e lontano dal caldo della città non è mai troppo tardi. Tantissime sono le località che accolgono i turisti italiani, sia all’estero sia in Italia stessa. Da Nord a Sud i posti della Penisola si accendono per i viaggiatori.

Luoghi incantevoli per chi ama il mare, la montagna, i laghi, ma anche l’enogastronomia, il cibo e le colline. Alcuni luoghi riescono a unire più paesaggi, questo perché sorgono sul mare e alle spalle hanno delle meravigliose colline. Alcuni di questi li possiamo trovare in Italia, come ad esempio la Baia del Vallone in Campania che è un paradiso da vedere. Oppure, possiamo andare dai nostri cugini d’oltralpe.

La Provenza

La Provenza è uno dei luoghi più amati dai turisti in Francia. È una Regione nel sud-est che si trova al confine con l’Italia e dà sul Mar Mediterraneo. Qui ci sono tantissime varietà di paesaggi: dalle Alpi al mare, passando poi per pianure, colline di vigneti e i famosi campi di lavanda.

Il mare si trova sulla costa sud, la Costa Azzurra, e qui troviamo le lussuose città francesi come Nizza, Saint-Tropez e Cannes. Ma ovviamente sulla costa ci sono tantissimi altri borghi che meritano la nostra attenzione. E in più saranno meno popolati e meno costosi delle eleganti città citate prima ormai blasonate.

Delizioso borgo di pescatori lontano dal turismo di massa dal mare cristallino

Un angolo di paradiso a 20 chilometri da Marsiglia o da altre famose località di mare. Un luogo poco conosciuto dove non sono moltissime le persone che vi si recano. Il comune di circa 8.000 persone si chiama Cassis e si trova nella Baia di Cassis. Di fianco, si trova il Parc national des Calanques, e tra Cassis e La Ciotat sorge Cap Canaille, che è una delle scogliere più alte d’Europa.

Il centro si arricchisce di case colorate dalle sfumature pastello con piccole stradine che uniscono la zona del porto vecchio alla parte alta del paese. Dalla piazza principale è possibile ammirare il castello arroccato sul promontorio. La parte sicuramente più intrigante è il porto vecchio con le sue barchette e il suo sapore di storia.

Les Calanques

Nella Baia di Cassis è possibile fare il bagno e le spiagge plage de la Grand Mer e plage du Bestouan sono le due più famose. Ma il vero tesoro della zona sono le Calanques che sono delle selvagge calette nella roccia che si possono visitare in barca con delle guide. Se siamo alla ricerca di un delizioso borgo di pescatori lontano dal turismo di massa dal paesaggio incantevole non possiamo perderci Cassis.

