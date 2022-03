Questa settimana si è aperta con una grossa novità: niente più inverno in vista, almeno sulla carta. Il meteo, infatti, non ha buone notizie per gran parte dell’Italia, prevedendo quelle che si sperano siano le ultime code di freddo.

Questo weekend, quindi, sarà il primo della primavera ma anche l’ultimo di marzo. Per chi viene da 5 giorni di full immersion lavorativa, l’attesa sarebbe per un sabato e una domenica dai ritmi lenti, dove godersi il tempore di un timido Sole.

Tuttavia, al contrario, c’è chi spera di vivere 2 giorni frizzantini come uno Spritz, all’insegna del divertimento, della spensieratezza e delle novità.

Ma chi ci dirà come andrà a finire?

L’oroscopo ha già scritto il copione per i 12 dello zodiaco e mentre premierà ben 3 segni, per altri saranno un sabato e domenica da dimenticare.

Weekend di Luna storta per Bilancia, Scorpione e non solo, mentre questi 3 segni dell’oroscopo brinderanno alla fortuna protetti da Mercurio

Partiamo subito dalle note dolenti, rispettando il detto “via il dente via il dolore”.

Come anticipato dal titolo, Bilancia e Scorpione saranno gli sfavoriti del weekend.

I nati dal 23 settembre al 22 ottobre perderanno parte del loro innato equilibrio. Un piatto della Bilancia peserà di più dell’altro e sarà quello che riguarda il futuro.

Se non si fossero sfruttate le giornate fortunate di mercoledì e giovedì, per mettere in atto quel cambiamento rimandato da tempo, si dovrà aspettare ancora. Per questo, il fine settimana potrebbe essere dominato da tensione, incertezza e un velo d’ansia.

Lo Scorpione, invece, è il favorito di questa prima settimana di primavera, venerdì incluso. Tuttavia, lo stesso non si potrebbe proprio dire per l’accoppiata sabato-domenica. I giorni fortunati saranno ormai alle spalle e con Venere in opposizione non saranno rose e fiori in amore. In più, anche il satellite lunare non collaborerà portando l’umore sotto i tacchi.

Sarà un weekend di Luna storta anche per un altro segno che farà compagnia a Bilancia e Scorpione.

Il Cancro, infatti, non se la passerà liscia, vivendo 48 ore decisamente giù di corda. Le questioni lasciate in sospeso a lavoro saranno un vero e proprio tarlo che potrebbe rovinare qualsiasi progetto favorevole.

Un brindisi alla fortuna

Saranno giorni decisamente più briosi e prosperi per una tripletta di segni che potrà contare sull’appoggio di Mercurio. Questo pianeta interno, vicino al Sole, spiana la strada per la buona riuscita di una qualche questione, non solo lavorativa o finanziaria, ma anche d’amore.

Per Sagittario e Gemelli sarà un weekend super romantico.

In particolare, i nati sotto il segno dei Gemelli beneficeranno dell’abbraccio di Venere, che renderà anche più sensibili alle emozioni.

I Sagittario, invece, saranno avvolti dalla passione che si farà sentire soprattutto sotto le lenzuola.

Infine, per il segno dei Pesci si prospetterebbero grosse opportunità dettate da incontri importanti che potrebbero dare una svolta alla quotidianità.