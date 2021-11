Anche se siamo grandi fan dell’oroscopo e non ci perdiamo l’aggiornamento quotidiano e settimanale, magari c’è capitato di chiederci: cosa significano i pianeti in astrologia?

Molto spesso, infatti, ci possiamo imbattere in frasi del tipo “con Saturno in orbita” oppure “con la Luna a favore”. Magari, mentre leggiamo si fa strada un gigantesco e luminoso punto interrogativo nella nostra testa, perché non capiamo il significato.

Per fortuna, però, tutti questi dubbi potrebbero proprio trovare risposta in quest’articolo.

Ecco spiegato il significato dei pianeti nell’oroscopo per una più facile lettura delle stelle

Ecco, dunque, il significato dei pianeti importanti per l’astrologia.

Il Sole

Questo è il pianeta chiave per l’astrologia, quella che stabilisce il nostro segno zodiacale.

Infatti, dire, per esempio, che il nostro segno è l’Ariete, significa sottolineare che, quando nascevamo, il Sole illuminava proprio questo punto dello zodiaco.

Avere il Sole a favore è grandioso, perché significa che avremo più fiducia in noi stessi e vitalità. Averlo contro, invece, può portare a forte suscettibilità ed elevati tassi di presunzione.

I pianeti interni

Sono quelli più vicini al Sole e direttamente connessi all’animo più profondo:

Mercurio a favore sottolineerebbe la buona riuscita di un affare o di una questione, sfruttando la nostra intelligenza e loquacità;

la Luna influenza le nostre emozioni e quando è in fase positiva ci spingerebbe a essere più sensibili e creativi;

Venere, invece, ci parla d’amore e, se ben disposta, rivelerebbe fascino e vita sentimentale appagante e positiva;

Marte armonioso, infine, ci predisporrebbe al coraggio e all’intraprendenza.

I pianeti esterni

Al contrario dei primi, sono più lontani rispetto al Sole:

Urano in sì ci darebbe la forza giusta per prendere alcune decisioni;

Nettuno a favore incrementerebbe la consapevolezza di noi stessi e la nostra spiritualità;

Plutone, infine, se ben disposto estrapolerebbe il nostro magnetismo e ci offrirebbe la possibilità di essere più persuasivi.

I pianeti sociali

Gli ultimi ad essere presentati ma non ultimi per importanza sono i pianeti sociali, legati alle nostre relazioni con gli altri.

Questi sono due:

Giove, che a favore ci spingerebbe ad essere di più larghe vedute e ottimisti;

Saturno.

Quest’ultimo pianeta merita qualche parola in più, perché è tra i più famosi nell’oroscopo, come il Sole.

Avere Saturno dalla nostra parte significa che saremo più pazienti, coerenti, addirittura saggi. Averlo contro, invece, potrebbe provocare paura di fallire, scetticismo e un velo di malinconia.

Ecco, allora, in parole povere, il significato dei pianeti nell’oroscopo per una più facile lettura delle stelle.

