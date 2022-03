Un nuovo lunedì di marzo è appena cominciato e siamo entrati nella terza settimana del mese, quella che ci porterà l’inizio della primavera.

Cosa ci attenderà in questi 7 giorni, ancora tutti da vivere?

Sicuramente, un anticipo lo potremmo avere sfogliando semplicemente la nostra agenda, immergendoci tra impegni ed eventi vari.

Anche l’oroscopo, però, può giocare la sua parte, soprattutto per quanto riguarda gli affari di cuore e quelli legati al portafoglio.

Sicuramente, possiamo già dire che sarà una settimana da 5 stelle per Cancro, Scorpione e qualche altro favorito dalla fortuna.

Tuttavia, a causa dello zampino di Marte e Venere in opposizione, altri 2 segni dovranno stringere i denti fino al weekend.

Chi sono, allora, questi fortunati e sfortunati dell’oroscopo per questa terza settimana di marzo?

Andiamo a scoprirlo nell’articolo di oggi.

Settimana da 5 stelle per Cancro, Scorpione e altri fortunati dell’oroscopo, ma attenzione a questi segni ostacolati da Marte e Venere

Iniziamo da quei segni su cui soffiano e soffieranno venti propizi e carichi di novità positive.

Come dicevano, Cancro e Scorpione possono cantare vittoria.

Il lunedì per entrambi inizia con una dose booster di carica ed energia, da investire sul lavoro e in famiglia.

Per tutti i Cancro ancora single ci penserà Venere, che solleciterà un Cupido pigro da mesi e farà finalmente trovare l’amore.

Inoltre, sarebbe il momento giusto per lasciarsi guidare dalle innate e grandiose doti intuitive, per mettere in atto importanti cambiamenti lavorativi ed economici.

Per quanto riguarda lo Scorpione, i nati sotto questo segno avranno grande da fare con il proprio partner, ritrovando dialogo, conciliazione e passione.

Nella cerchia dei privilegiati

L’oroscopo sarà benevolo anche per altri 3 segni.

Innanzitutto, una grande riconferma arriva per i nati sotto il segno dei Pesci, grandi favoriti del mese di marzo.

Da lunedì a domenica saranno giorni particolarmente stimolanti, di grandi cambiamenti e prosperità.

Questo grazie all’aiuto di Mercurio, pianeta interno che, quando favorevole, determinerebbe la buona riuscita di un affare, stimolando virtù come loquacità e astuzia.

Stessa sorte per il Capricorno, particolarmente sentimentale e fortunato in amore.

Sul lavoro, invece, sarà un periodo di riflessione fondamentale per chiudere affari e far maturare nuove opportunità.

Chiude la tripletta l’Acquario, la cui originalità e mente sognatrice diventeranno alleate indispensabile per generare tante ottime idee sul lavoro e all’interno della coppia.

I due sfortunati

Rimangono esclusi da questa cerchia due segni particolarmente perseguitati dalle avversità durante questa settimana di marzo.

I problemi potrebbero nascere a causa di Marte e Venere, che si sarebbero alleati per mettere i bastoni tra le ruote.

Per Leone e Toro, infatti, saranno giorni di alti e bassi, dove spesso l’umore sarà sotto i piedi e i sentimenti messi a dura prova.

L’amore è in rotta di collisione con il cuore e lo schianto che si preannuncia sarà particolarmente difficile da affrontare.

Forse, però, qualcosa potrebbe migliorare nel giorno di giovedì e durante il fine settimana.

