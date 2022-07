Il caro bollette è un problema ben noto. Lo stesso Governo ha da tempo predisposto interventi finalizzati a ridurre l’impatto dei maggiori costi dell’energia sulle famiglie. Bisogna, però, impegnarsi anche ad individuare strategie che consentano di limitare i consumi e gravare il meno possibile sul bilancio familiare.

Per risparmiare sulle bollette della luce bisogna entrare nell’ordine di idee che ogni piccolo comportamento può fare la differenza. Anche perché ciò che si paga è la somma di tanti strumenti che si usano nella quotidianità. Se per ognuno di essi si applicano le giuste linee guida, il cumulo dei consumi scende.

Focalizzandosi, ad esempio, sulla lavatrice ci sono 2 strade da seguire. Una riguarda le modalità di utilizzo, l’altra il tipo di elettrodomestico che si utilizza.

Per ciò che riguarda il primo aspetto valgono le linee guida, spesse menzionate. Per risparmiare sulle bollette, come ricorda Altroconsumo sul suo sito, la lavatrice sarebbe da utilizzare solo a pieno carico e a temperature basse (30-40 gradi). Sarebbe, inoltre, da preferire la modalità Eco.

Risparmiare sulle bollette della luce diventerà più facile adottando queste scelte che molti sottovalutano

L’ipotesi è che semplicemente utilizzando la lavatrice a pieno carico e passando da 4 a 3 utilizzi settimanali, si possano risparmiare tra i 12 e i 13 euro all’anno. Qualcuno potrebbe pensare che sarebbe nulla, ma questo dato va aggiunto a tutti i comportamenti virtuosi che dovrebbero riguardare tutti gli elettrodomestici.

L’altra scelta da fare riguarda, invece, la possibilità di sostituirla. Se infatti si ha una lavatrice molto vecchia, può essere opportuno immaginare di cambiarla. Qualcuno potrà pensare che il risparmio sulle bollette della luce non sarebbe tale da giustificare un investimento in un nuovo elettrodomestico.

Dal punto di vista aritmetico e in un primo momento è così, ma prima o poi la vecchia lavatrice dovrà essere sostituita. E pertanto ci saranno da considerare le spese per l’acquisto di una nuova e il rincaro delle bollette moltiplicato per tutti i mesi dovuta all’utilizzo di un elettrodomestico vecchio ed energivoro. Le nuove tecnologie hanno, infatti, migliorato l’efficienza a livello di consumi.

E va detto che, in casa, ci sono anche degli strumenti che sono alleati della volontà di risparmiare sulle bollette. Gli esempi sono il forno a microonde, la pentola a pressione e le ciabatte multi presa.

Lettura consigliata

Come scegliere un condizionatore in base ai metri quadri evitando gli errori più comuni e risparmiando sulle bollette