Abbellire il proprio giardino o il proprio terrazzo è un’attività che dà parecchio da fare a chi nutre questa passione. Infatti non sempre risulta semplice trovare delle soluzioni decorative che siano originali e al contempo a buon mercato. Per questa ragione in tanti utilizzano vecchie anfore e botti, sassi di ogni forma e dimensioni o, più banalmente, comuni vasi. Eppure è possibile arredare il giardino o il terrazzo di casa con una miriade di oggetti. Di seguito vedremo che oltre ad anfore, vasi e sassi possiamo farlo anche con i vecchi infissi di casa.

Eleganti ed originali

A tutti sarà capitato a seguito dei lavori fatti in casa di ritrovarsi con dei vecchi infissi. Se ci trovassimo in questa circostanza non buttiamoli perché possono dare nuova linfa ai nostri spazi esterni. Partiamo, ad esempio dalle persiane. Forse non tutti sanno che le persiane, in legno o in metallo, possono essere un ottimo supporto per far crescere le piante rampicanti. Una volta individuato il luogo giusto dove porle sarà sufficiente fissarle al terreno. In questo modo le vecchie persiane, così come i pannelli grigliati, possono fungere da supporto per i rampicanti donando un tono shabby chic al giardino. le persiane sono ottime per le rose rampicanti, per il gelsomino o per alcune piante da frutto ottime anche per i pergolati.

Queste strutture, inoltre, possono fungere anche come separé fioriti. Poste nel luogo giusto, questa elegante soluzione ci proteggerà da sguardi indiscreti.

Oltre ad anfore, vasi e sassi ecco come decorare terrazzo e giardino con vecchi infissi in metallo o legno

Una vecchia finestra, poi, può diventare un elegante tavolino. Se abbiamo dovuto cambiare di recente una delle nostre finestre e non vogliamo liberarcene, questa è un’ottima soluzione.

Se la finestra non è ridotta bene basterà passare una mano di vernice ed aggiungere quattro zampe ai lati della finestra. Ed ecco che in un battibaleno abbiamo realizzato un elegante tavolino da giardino.

Stessa idea può essere applicata per le vecchie porte, specialmente quelle in legno di un tempo. una volta levigate, possiamo trasformarle in un tavolo lasciando il legno al naturale o apponendo sopra una lastra di vetro.

Sempre le finestre possono essere trasformate in bellissimi porta foto. Specialmente per quanto riguarda le classiche finestre con assi incrociati sopra, possiamo sfruttare gli spazi in vetro per mettere le nostre foto.

