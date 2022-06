Secondo l’oroscopo tradizionale l’estate sarà il punto di svolta per il Leone e per l’Ariete, segni forti che hanno patito l’inferno nella prima parte dell’anno. Una buona notizia che permetterà a questi segni zodiacali di affrontare il periodo caldo con la giusta carica di energia. Oltre all’oroscopo classico, tuttavia, è bene non dimenticarsi di quello cinese e neppure di quello Maya. Specialmente quest’ultimo è diventato un vero must da consultare quotidianamente. I segni sono diversi rispetto a quelli tradizionali e sono suddivisi per periodi differenti. Pipistrello e Pavone sono solamente alcuni dei segni zodiacali presenti nell’oroscopo Maya. Oggi si andranno ad esplorare le gioie e i dolori di Falcone e Lucertola, due segni che vivranno un’estate spensierata.

Questi 2 segni zodiacali attireranno questa estate fortuna e denaro ma anche amore secondo l’oroscopo Maya

I nati sotto al segno del Falcone vivranno un periodo di serenità anche se qualche problema potrebbe sorgere sul lavoro. Chi è in coppia vivrà periodi di estrema felicità mentre i single avranno bisogno di fare nuove conoscenze. Infatti, tra queste potrebbe spuntare anche l’anima gemella. Tuttavia attenzione a non dimenticare gli amici storici, potrebbero risentirsene. Per quanto riguarda il lavoro lo stress potrebbe manifestarsi a causa di un capo prepotente o di colleghi di lavoro meschini. Il consiglio è quello di tenere duro perché le gratificazioni arriveranno improvvisamente. Lasciati da parte i pensieri negativi il momento sarà perfetto per divertirsi e lanciarsi in nuove avventure. La fortuna, infatti, sarà dalla parte dei Falconi e non bisognerà lasciarsela sfuggire.

Lucertola

Per le Lucertole il momento è propizio per imbarcarsi in nuovi progetti lavorativi ma anche sentimentali. Per molti l’estate sarà il momento ideale per fare passi importanti come convivenza o matrimonio. I single dovrebbero uscire di più perché l’anima gemella potrebbe nascondersi proprio sotto ai nostri occhi. Le coppie dovrebbero evitare le litigate e, soprattutto, ricordarsi che il rispetto per l’altro è tutto. Per questo motivo sarebbe bene non cedere alla tentazione e al tradimento. Come si scriveva, il lavoro va a gonfie vele e, in alcuni casi, è vicino il momento della promozione. Le promozioni, si sa, potrebbero portare anche nuove somme di denaro nelle tasche delle Lucertole.

Ma attenzione a non farsi prendere dall’entusiasmo, non è ancora arrivata l’ora delle grandi spese. Meglio attendere una maggiore stabilità per imbarcarsi in acquisti importanti come case o nuove automobili. Questi 2 segni zodiacali attireranno questa estate denaro ma anche amore e fortuna.

