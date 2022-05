Arriva il primo weekend vero di maggio. È la seconda domenica, ma il primo sabato. Lo fa al termine di una settimana piovosa, che ha fatto rispolverare giubbini e ombrelli. La tanto attesa acqua, attesa dagli agricoltori, è arrivata, bagnando anche orti e giardini, che ne avevano davvero bisogno.

Una settimana che è cominciata bene per alcuni segni zodiacali. Soprattutto per il Cancro, come abbiamo visto recentemente. Il weekend, invece andrà a premiare in maniera copiosa un altro segno, oltre a fare rivedere un barlume di luce a chi è stato più in difficoltà nell’ultimo periodo.

Andiamo con ordine, però, e partiamo da chi potrebbe passare un fine settimana davvero trionfale. Stiamo parlando del Sagittario. Sarà l’amore, in particolare, a farlo godere, in ogni senso. Eh sì, perché i nati dal 22 novembre al 21 dicembre riscopriranno la passione insieme al proprio partner. Questo porterà notevoli effetti sia dentro il letto che fuori. I piccoli problemi delle ultime settimane si stanno risolvendo e questo incrementerà la voglia di ritrovarsi e stare insieme. Per i single potrebbe essere un weekend ugualmente prolifico, anche se non è detto che possano nascere relazioni.

Weekend da fuochi d’artificio per Sagittario, la Luna darà una mano a Leone e comincia la risalita di questo segno di fuoco

Il Leone, invece, godrà di tutti i benefici della Luna nuova a livello professionale. Verrà unanimemente riconosciuto come leader di un progetto e ne riceverà, prima di altri, i frutti. Chi lo ha sempre descritto come individualista si dovrà ricredere. È arrivato il momento di mettere da parte gli attriti, per collaborare insieme con un obiettivo comune, che dia risultati per tutti. Il Leone lo ha capito e metterà in atto, a partire dal fine settimana, tutti quegli atteggiamenti che serviranno poi nelle giornate successive. Weekend di telefonate esplicative in vista, dunque.

Infine, arrivano le prime note liete anche per l’Ariete. Dopo diversi giorni bui, si inizia a intravvedere la classica luce in fondo al tunnel. Se dal punto di vista affettivo i problemi rimangono, da quello economico, invece, qualcosa inizierà a volgere nel senso giusto. Un aumento di stipendio con promozione a livello più alto oppure una nuova offerta di lavoro potranno comparire in questi giorni. Non solo, ma un vecchio progetto potrebbe dare ora i suoi dividendi. Insomma, pare che la ruota stia tornando a girare per i nati sotto questo segno di fuoco.

Dunque, weekend da fuochi d’artificio per Sagittario, ma non se la passano male neppure Leone e Ariete, anzi. Il vento, per questi ultimi, sta davvero cambiando?

