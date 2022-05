Tutti hanno il diritto di vivere la propria vita inseguendo i sogni e anche le grandi aspirazioni. Ma è proprio vero che, per esempio, i soldi fanno la felicità? La domanda è d’obbligo in quanto, in realtà, quello della ricchezza è un concetto che è davvero molto soggettivo.

Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che nessuno chiaramente aspira a vivere in una condizione di povertà assoluta. Allo stesso tempo, però, non è detto che con tanti soldi a disposizione la vita sia migliore o comunque più serena. Ognuno di noi, infatti, dovrebbe raggiungere il proprio status senza mai guardare il prato del vicino. Ovverosia, senza invidie e senza andare dietro a stili di vita dettati da un Mondo che è basato sul consumismo.

Cioè, su quella voglia sfrenata e spesso compulsiva di soddisfare dei bisogni che sono tutt’altro che essenziali. Vediamo allora in che modo gli stili di vita semplici possono davvero fare la felicità di tutti. Tutti i giorni.

Come e perché vivere con poco e in semplicità può cambiarci l’esistenza e può renderci felici ogni giorno

Nel dettaglio, le persone che vivono con poco e che si sentono davvero liberi sono più di quanto si possa pensare. Perché vivendo con semplicità non solo sono felici ogni giorno, ma sono riusciti a evitare una pericolosa schiavitù. Ovverosia, quella legata non solo al possesso, ma anche all’accumulo di denaro.

Inoltre, su come e perché vivere con poco e in semplicità, c’è anche da dire che c’è il trucco per vivere felici ogni giorno, senza restare schiavi del denaro, pure quando c’è la possibilità di vivere nell’agiatezza. In tal caso, infatti, il trucco è quello di impostare la vita a livello economico abbassando l’asticella rispetto a quelle che sono le proprie reali possibilità e disponibilità.

Come vivere felici riducendo le spese anche quando non ce ne sarebbe bisogno

Secondo il concetto della decrescita felice, infatti, pure chi è benestante può ritrovare il gusto di vivere con poco e in semplicità. Proprio attraverso una riduzione delle spese che si traduce in uno stile di vita non più correlato alle proprie entrate. Incentrato, prima di tutto, sul soddisfacimento dei bisogni primari e su una ricerca della serenità e della felicità non più basata sul consumo, ma su tutti quei valori umani che sono fondamentali. Dall’onestà all’amore, passando per la gentilezza, il rispetto, la tolleranza, l’amicizia e la solidarietà.

Lettura consigliata

Possiamo vivere con poco anche in Italia trasferendoci in questi luoghi davvero belli