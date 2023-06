Il mese di maggio è stato al rialzo per Nasdaq e S&P 500, al rbasso per il Dow Jones. Diversi eventi hanno creato una certa incertezza di fondo, fra cui il debito pubblico, poi il solito tema dell’inflazione e i tassi di interesse, ma ora il “campo” sembrerebbe sgombro e Wall Street potrebbe fare un mese di giugno tutto al rialzo. Andiamo a vedere quali sono i motivi di questa affermazione.

Statistica e grafici a favore

In base allo studio delle serie storiche dal 1898 il minimo annuale dovrebbe essere stato già formato, mentre il massimo dovrebbe formarsi fra fine novembre e dicembre.

Il mese di giugno ha elevate probabilità di essere al rialzo con rendimenti che potrebbero arrivare anche intorno al 5%.

Dal punto di vista grafico, le medie a 200/400 e 600 settimanali sono orientate al rialzo e le divergenze sono rialziste.

Questo mix dovrebbe portare a ulteriori rialzi fin da subito. Per oggi e domani è attesa una fase laterale, e potrebbe essere possibile qualche ritracciamento prima di lasciare spazio a un rialzo fino alla giornata di venerdì.

Torniamo al breve termine.

Wall Street potrebbe fare un mese di giugno tutto al rialzo: i livelli da monitorare

La giornata di contrattazione di venerdì 2 giugno si è chiusa con un forte segno positivo, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.762,77

Nasdaq C.

13.240,77

S&P500

4.282,37.

Al momento, anche se sono vicine delle resistenze, non si ravvisano gli estremi che potrebbero portare ad una correzione di alcuni punti percentuali.

Per il momento, il rialzo dovrebbe continuare nei prossimi 3/4 giorni se in chiusura di seduta giornaliera non verranno segnati prezzi inferiori ai seguenti:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.889

S&P500

4.170.

In base ai nostri calcoli le probabilità sono le seguenti: 70% rialzo, 30% ribasso. Vedremo cosa accadrà oggi, e poi di volta in volta manterremo il polso del nostro percorso campione.

