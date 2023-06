Ti piacerebbe ridurre gli zuccheri ma non sai da dove partire? Ti suggeriamo 2 colazioni vegetali, buonissime e facili da preparare

Merendine e biscotti sono piene di zuccheri, molto dannosi per l’organismo, ed è importante conoscere le ricette migliori per la propria salute.

Alzarsi presto al mattino, diciamolo, non è per niente facile. Soprattutto per chi non è mattiniero, svegliarsi al canto del gallo può essere una vera fatica fisica.

Visto che siamo costretti a farlo, però, dovremmo provare a trovare almeno un buon motivo per rendere più piacevole il risveglio mattutino. E quale miglior motivo se non una buona colazione?

Tantissime persone, quando si mettono a letto la sera, non vedono l’ora di svegliarsi proprio per poter mangiare almeno una delle ricette che stiamo per scoprire. Si tratta di 2 idee così buone da leccarsi i baffi, ma anche molto salutari! Contengono pochi zuccheri, ma sono così sazianti che riusciranno a tenerci carichi fino al pasto successivo. Salva subito questo articolo tra i preferiti e prova queste 2 ricette, che sono anche velocissime da preparare!

Ti piacerebbe ridurre gli zuccheri ma non sai da dove partire? Prova subito queste 2 ricette pronte in pochissimi minuti!

Quando andiamo al supermercato, spesso facciamo fatica a riconoscere gli alimenti più salutari da quelli che lo sono meno. Sicuramente molti sanno quali sono le carni più magre, ma sul resto si sa ben poco.

Chi di noi ha l’abitudine di leggere la tabella coi valori nutrizionali presenti sulle confezioni degli alimenti? La triste verità è che solo pochissimi tra noi sono avvezzi a farlo.

Eppure questo semplice gesto basterebbe per farci capire quanti zuccheri immagazziniamo sin dal primo mattino nel nostro organismo. Diversi studi hanno dimostrato che, in molte merendine presenti in commercio, esiste una quantità eccessiva di zuccheri, che può comportare diversi problemi di salute.

Perché non iniziare, quindi, a preparare a casa la nostra colazione con ricette semplici e veloci? Solo così sapremo davvero cosa ci stiamo mangiando.

Un budino da leccarsi i baffi

Una delle idee più buone e veloci per preparare un’ottima colazione è il budino di semi di chia. Questi ultimi, infatti, sono molto utili sia per l’intestino che per il metabolismo. Ecco perché mangiarli di prima mattina, ci aiuterà ad attivare la nostra motilità intestinale.

Per prepararlo, dovremo pesare 20 grammi di semi di chia, e mischiarli con un vasetto di yogurt naturale. A questi 2 ingredienti, poi, dovremo aggiungere una banana schiacciata. Verseremo tutto in un bicchiere, e poi guarniremo con la nostra cremina al cioccolato.

Anche questa preparazione sarà semplicissima. Dovremo solamente mischiare 1 cucchiaio di cioccolato amaro in polvere, 1 goccio di latte e 1 cucchiaio di miele. Infine, metteremo tutto in frigo per tutta la notte, e la mattina avremo un’ottima colazione da gustare!

Non un semplice toast

Ti piacerebbe ridurre gli zuccheri ma non vuoi rinunciare al gusto? Questo toast è ciò che fa per te! Ci basterà tostare una fetta di pane, su cui andremo a spalmare un velo di marmellata senza zuccheri, del gusto che preferiremo. Sopra la marmellata, infine, faremo cadere un filo di burro di frutta secca, facilissimo da preparare a casa.

Per fare una buonissima crema di anacardi, ad esempio, basterà eseguire questi 3 passi semplicissimi. Dopo aver pesato 100 g di anacardi, dovremo metterli a bagno in acqua calda, per almeno 2 ore o anche per tutta la notte. La mattina li verseremo nel nostro mixer insieme alla loro acqua, e frulleremo il tutto ad alta velocità. Frulleremo finché non noteremo che si formerà una buonissima cremina, pronta per guarnire le nostre fette di pane e marmellata!