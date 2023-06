Black Mirror: tutti con il fiato sospeso per l’arrivo della sesta stagione della serie più distopica su Netflix

Ebbene sì, i produttori ci hanno fatto sudare, ma dopo quattro anni di attesa è finalmente pronta la sesta stagione della serie più distopica su Netflix: Black Mirror. A partire dal 15 giugno potremo godere di cinque episodi nuovi di zecca. In questo articolo tutte le curiosità a riguardo prima del grande evento.

Sinossi dei nuovi episodi

I titoli della serie antologica, definita “la più imprevedibile, non classificabile e inaspettata di sempre”, sono già conosciuti al pubblico. L’episodio più pubblicizzato è Joan Is Awful. Questa è la storia di una donna (interpretata da Salma Hayek) che scopre su una piattaforma streaming una sorta di “copione” cinematografico della propria vita. Occhi puntati anche su Loch Henry. Parla di una giovane coppia di videomaker in visita presso una vecchia cittadina scozzese. Scoprono, girando un documentario, eventi scioccanti sulla passata storia locale.

E ancora, Mazey Day, la storia di una giovane star del cinema perseguitata da giornalisti e paparazzi, che incappa in uno sfortunato incidente. Demon 79 narra invece di una commessa all’apparenza gentile ed evasiva, costretta a commettere atti indicibili da un demone per evitare un disastro di enormi dimensioni. Infine, Beyond The Sea è una puntata fantascientifica ambientata nel 1969. Due astronauti, interpretati da Aaron Paul e Josh Hartnett, vengono chiamati a prender parte a una segreta missione spaziale, che metterà a dura prova la loro sanità mentale.

Black Mirror: tutti con il fiato sospeso per l’arrivo della sesta stagione

Con attori del calibro di Josh Hartnett, Salma Hayek, Zazie Beetz e Aaron Paul, i cinque episodi seguiranno sempre il filone delle altre stagioni. Trattano argomenti angoscianti legati al rapporto tra mondo moderno e nuove tecnologie. Charlie Brooker – produttore e sceneggiatore – sembra però aver cambiato lievemente il tipo di stile rispetto alle precedenti trame, sostenendo ci sarà “qualche vena di follia e varietà in più”, per sorprendere maggiormente il pubblico. Staremo a vedere il risultato finale, memori di grandi aspettative!