Tutto continua a muoversi come da percorso campione. E mentre molti continuano a fasciarsi la testa, vuoi per un motivo, vuoi per l’altro, i mercati imperterriti continuano a seguire la strada che hanno sempre fatto negli annali storici dal 1898. Perchè molti negano la staria? I motivi potrebbero essere disparati, ma non è lo scopo di questa trattazione. Vogliamo invece andare a studiare i pochi motivi che ci spingono a dire che Giugno dovrebbe essere di accelerazione rialzista per i mercati azionari.

Le statistiche

Nei giorni scorsi abbiamo spiegato come si muove un fase laterale, e perchè quella in corso doveva sfociare in un nuovo rialzo. Inoltre abbiamo indicato come il pattern delle medie 200/400/600 settimane fosse orientato al rialzo. Cosa attendere invece per questo mese?

I giorni in cui dovrebbero formarsi minimi e massimi relativi (calcolo dei setup in base al nostro modello proprietario) sono i seguenti:

7/9,13,22 e 30 giugno. I giorni più importanti dovrebbero essere il 9,13 e 22 giugno. Alla loro scadenza dovrebbero formarsi i minimi e i massimi più importanti del mese.

Veniamo alle statistiche:

il mese di giugno ha 80% di probabilità che segnerà minimi e massimi superiori a maggio;

il rendimento potrebbe attestarsi per i mercati americani fra il 3 e il 5%, per gli altri anche su livelli superiori.

Torniamo al breve termine.

Giugno dovrebbe essere di accelerazione rialzista per i mercati azionari

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 2 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.086

Eurostoxx Future

4.333

Ftse Mib Future

27.106

S&P500

4.282,37.

Quali sono i livelli di prezzi da monitorare da ora ai prossimi 1/2 giorni di Borsa aperta?

La tenuta o meno in chiusura giornaliera di:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.035

S&P500

4.170.

La settimana dovrebbe iniziare con un ritracciamento, e questo potrebbe durare fino alle prime ore di contrattazione di martedì, per poi accelerare al rialzo.

Se la nostra view si rivlerà corretta, da ora al 4 agosto si dovrebbe salire di diversi punti percentuali.

