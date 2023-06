Tutto sulla soia: quante volte consumarla a settimana e le proprietà sulla salute

Nell’alimentazione di tutti i giorni ultimamente è sempre più presente la soia. Viene usata in particolar modo da chi non vuole assumere proteine animali.

Infatti viene consigliata come sostituto della carne, in quanto si possono creare tante ricette molto gustose che vedremo anche in un secondo momento. È bene però conoscere a cosa si va incontro se si consuma questo alimento e anche quante volte a settimana è consigliato.

Valori nutrizionali della soia

Se consideriamo 100 grammi di soia secca bisogna sapere che ci sono:

400 kcal;

37 g di proteine;

19 g di grassi;

23 g di carboidrati;

11 g di zuccheri;

12 g di fibra.

Sembrerebbe dai valori nutrizionali un alimento da evitare, soprattutto quando si è a dieta ma non è proprio così. È consigliabile inoltre consumarla 2-3 volte a settimana.

Tutto sulla soia: quante volte consumarla a settimana e perché fa bene

Come possiamo ben notare ha una percentuale molto alta di proteine. Questa è una cosa molto positiva per il nostro corpo, in quanto ci consente di acquisire un carico di proteine molto importante. Queste sono fondamentali per il nostro organismo. La soia per questo motivo è consigliata anche a chi fa palestra e fa una dieta prevalentemente proteica. Ovviamente bisogna sempre seguire il consiglio di un esperto, per non esagerare troppo con le dosi.

Le proprietà

Per le sue caratteristiche, che ricorda molto quella degli estrogeni, consentirebbe secondo alcuni studi di proteggere il nostro organismo dallo sviluppo di eventuali tumori. Da qui nasce la sua capacità dunque di essere un ottimo antiossidante. Le proprietà della soia sono particolarmente indicate per prevenire il tumore della prostata e del seno. I suoi aspetti benefici però non si limitano solo all’ambito tumorale. Anche per quanto riguarda il colesterolo può dare molti benefici. Infatti il consumo di soia sembrerebbe essere correlato ad una riduzione di colesterolo nel sangue e il che può essere molto utile a chi ha questo valore spesso alto.

Come utilizzare la soia

Abbiamo detto che la soia può essere introdotta tranquillamente nei menù di tutti giorni, in quanto si possono fare diverse preparazioni molto appetitose. Possiamo innanzitutto fare prodotti come ad esempio il pane, ma si può ottenere anche la carne. Al supermercato sono tantissimi i prodotti che possiamo trovare. Alcuni di questi sono delle ottime idee anche per chi va di fretta, in quanto si trovano degli hamburger di soia che si preparano 5 minuti in padella. Una valida alternativa per chi non ha una pausa pranzo allungata. Ed ecco tutto sulla soia: quante volte consumarla ma soprattutto perché.