Wall Street per il momento regge, a cosa fare attenzione?

Nonostante una certa indecisione di fondo, al momento si devono escludere ribassi imminente, tranne che qualcosa cambierà dopo l’apertura odierna. Oggi, in base all’andamento settimanale previsto, la giornata di contratatzione dovrebbe formarsi al rialzo. Wall Street per il momento regge, ma meglio attendere conferme sia da oggi che dal prossimo inozio settimana.

Ieri nelle ultime ore di contratatzione si è assistito ad un recupero dei prezzi, e la seduta ha chiuso ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

33.546,32

Nasdaq C.

11.144,96

S&P 500

3.946,56.

Cosa attendere da ora in poi? A cosa fare attenzione? Procediamo per gradi.

Giornate decisive per il rally natalizio in corso

Rialzo o ribasso da questo momento? Fra il 21 e il 23 novembre scadranno dei setup mensili, e questi potrebbero dare indicazioni sul “tragitto” che verrà seguito nel breve termine.

Per il momento i supporti tengono

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 33.394. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 32.424.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 11.069. Rialzi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 10.344.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.944. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.744.

Wall Street per il momento regge, ma si attende un segnale di forza per fugare i pericoli

Dopo la scadenza del setup annuale del 17 ottobre, fino alla fine dell’anno non saranno attese scadenze primarie di prezzo e tempo, quindi si ritene difficile un’inversione ribassista.

Come al solito, si manterrà un approccio di mero osservatore e ci si accoderà ai prezzi per definire il successivo andamento. Al momento, i nostri oscillatori danno indicazioni positive per l’azionario, ritenendo che il miglior approccio sia ancora quello di mantenere azioni nel proprio portafoglio, anche di breve termine.