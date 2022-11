Prove tecniche di ripartenza o di ribasso a Wall Street? Cosa attendere

Momenti decisivi, dove alcuni oscillatori sono in ipercomprato a ridosso di resistenze di breve termine. Ieri nulla di decisivo, ma oggi cosa dobbiamo attendere a Wall Street? Prove tecniche di ripartenza o di ribasso?

La giornata odierna dovrebbe dare indicazioni, altrimenti tutto si deciderà alla scadenza del prossimo setup del 21/23 novembre.

Procediamo per gradi.

La chiusura della giornata di contrattazione del 16 novembre ha registrato a Wall Street i seguenti prezzi:

Dow Jones

33.553,83

Nasdaq C.

11.183,66

S&P 500

3.958,79.

Giornata alla fine interlocutoria, dove hanno retto i supporti, mentre le resistenze sono rimaste inviolate.

Rally natalzio a rischio?

Per il momento non sembra, ma meglio attendere le dovute conferme.

Tengono i supporti. Ecco cosa monitorare per oggi

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 33.394. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 32.424.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 11.069. Rialzi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 10.344.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.944. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.744.

Prove tecniche di ripartenza o di ribasso per le Borse americane

Gli oscillatori sono appiattiti e questo significa che non ci sono particolari indicazioni predittive. Conferme di inizio del ribasso o ritorni al rialzo verranno quindi indicati dalle variazioni dei prezzi. Oggi e domani potrebbero essere decisive. Solitamente in contesti similari esplosioni di momentum con variazioni dei prezzi sopra alla media, hanno portato a conferme o meno di una direzione.

Per il momento l’unica direzione che risulta in corso continua a essere quella rialzista, e a confermare che il miglior approccio al momento è rimanere investiti in azioni, provilegiando il settore tecnologico. Vedremo se oggi questa view verrà confermata o meno dall’andamento della seduta borsistica. Le probabilità sembrano a favore, ma meglio attendere gli sviluppi.