Sui mercati azionari inizia un ritracciamento oppure si riparte subito al rialzo?

Dopo il ritracciamento di ieri, oggi dopo un iniziale rialzo, i listini internazionali hanno ripiegato. Sui mercati azionari inizia un ritracciamento oppure questo in corso è un mero falso segnale? La risposta non è ancora univoca, e non è chiaro in quale situazione grafica ci si trovi, e cosa attendere da domani in poi. Gli oscillatori sembrano contrastati, ma procediamo per gradi.

Alle ore 20:59 del 17 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini internazionali:

Dax Future

14.322

Eurostoxx Future

3.887

Ftse Mib Future

24.290

S&P 500 Index

3.933,81.

Segnali contrastanti e mercati ancora in bilico. Domani potrebbe essere decisivo per il breve termine.

Si proietta ancora rialzo fino a dicembre, almeno per il momento

Non si ravvisano ancora ostacoli per la proiezione rialzista.

Domani sarà al rialzo?

Il percorso settimanale proietta la chiusura di venerdì tutta al rialzo. Cosa accadrà?

Come mantenere il polso della situazione?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.165. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 13.400.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.843. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.661.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.280. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 23.030.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.944. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.744.

I nostri oscillatori sono appiattiti e in attesa di segnali convincenti per definire la prossima direzione di breve termine, e per capire se dopo la debolezza degli ultimi giorni sui mercati azionari inizia un ritracciamento, oppure si ripartirà al rialzo.