Dopo il forte rimbalzo iniziato con la scadenza del setup del 5 luglio, dobbiamo chiederci cosa attendere da ora in poi. Il ribasso dei mercati è realmente finito?

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:05 della giornata di contrattazione del giorno 8 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.978

Eurostoxx Future

3.494

Ftse Mib Future

21.640

S&P 500 Index

3.907,69.

I prezzi sono ripartiti al rialzo in modo duraturo?

In rosso, le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, cosa è accaduto fino al giorno 8 luglio.

Se dal punto di vista previsionale e su base trimestrale dei grafici, dovremmo aver superato la fase critica di tutto l’anno e del decennio, ancora non si sono formati swing di prezzo duraturi al rialzo. Questo, fino a quando non si assisterà a chiusure mensili superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

14.910

Eurostoxx Future

3.931

Ftse Mib Future

24.890

S&P 500 Index

4.178.

Il ribasso dei mercati è realmente finito? Le previsioni per la prossima settimana

Tranne modifiche dello scenario, si dovrebbe formare il minimo nella giornata di lunedì, e il massimo in quella di venerdì. Fra mercoledì e giovedì si potrebbe assistere a un ritracciamento.

I livelli da monitorare per i prossimi giorni

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.840. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.005.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.483. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.504.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 21.005. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 21.735.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.752. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Segnale Long su Wall Street come dai giorni scorsi. Flat sugli altri listini azionari analizzati.

Cosa potrebbe accadere nella giornata di lunedì sui mercati azionari?

Si dovrebbe aprire con un ritracciamento, continuare per diverse ore in una sorta di lateralità per poi chiudere la giornata nei pressi dei prezzi di apertura.

