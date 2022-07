Pochi sanno che questa bevanda sarebbe la responsabile di scoregge continue in eccesso e cosa fare per evitarle

Tra le condizioni più imbarazzanti, soprattutto in pubblico, vi sarebbe quella del meteorismo. Con questo termine si suole indicare l’eccesso di gas intestinale, che potrebbe portare ad avere anche dolori nel basso ventre.

Sebbene scoreggiare faccia bene alla salute, poiché in questo modo si eliminerebbe il gas accumulato, farlo in pubblico non sarebbe proprio il massimo. E trattenerle sarebbe un disagio ancora più grande. Di conseguenza, la strada che si apre sarebbe quella di evitare bevande e alimenti che andrebbero a influire negativamente sulla situazione.

Bisognerebbe limitare l’assunzione dei cosiddetti responsabili di scoregge che emanano cattivo odore. Un esempio è la verdura. Alcuni ortaggi, per l’elevato contenuto di fibre, potrebbero aumentare la quantità di gas intestinale, anche se favorirebbero la riduzione del colesterolo cattivo.

Ripetiamo che non vi sarebbe nulla di male nell’eliminare più gas intestinale possibile, ma il cattivo odore in pubblico potrebbe essere motivo di imbarazzo per noi stessi e di disgusto per chi ci sta intorno. Un altro esempio è il tè. Pochi sanno che questa bevanda sarebbe la responsabile di scoregge, se la sua consumazione, sotto forma di integratore, eccedesse la dose consigliata.

Le catechine contenute al suo interno

L’Istituto Superiore di Sanità sarebbe intervenuto sulla composizione del tè e sugli effetti collaterali che potrebbe provocare. Innanzitutto, andrebbe detto che il tè avrebbe diversi benefici dati dal suo contenuto di antiossidanti.

Questi sarebbero importanti per il loro aiuto al contrasto dei radicali liberi, responsabili della formazione di tumori e dell’invecchiamento delle cellule. I polifenoli, inoltre, avrebbero un effetto di stimolazione per il rafforzamento del sistema immunitario.

Tuttavia i polifenoli, che si dividono nella classe delle catechine, contenute negli integratori alimentari del tè, potrebbero causare degli effetti indesiderati. Tra questi, la produzione di scoregge in eccesso, qualora si superasse la dose di 800 mg.

Pochi sanno che questa bevanda sarebbe la responsabile di scoregge continue in eccesso e cosa fare per evitarle

Ciò che si consiglia per cercare di evitare la produzione di aria maleodorante è quella di consultare il proprio medico. Anche per quanto riguarda il tè si consiglia di valutare, insieme all’esperto, la dose giornaliera appropriata.

Come dicevamo, l’eliminazione del gas in eccesso farebbe bene; pertanto, se soffriamo di meteorismo dovremmo rivolgerci al medico, che indicherà cosa fare. Infine, ricordiamo che quest’articolo è a titolo informativo e non intende sostituirsi al parere del medico.

Lettura consigliata

Il tumore al pancreas potrebbe essere causato anche da questa patologia e dalla poca consumazione di frutta e verdura