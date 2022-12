Vuoi una pelle più liscia e senza brufoli? Prova questo fiore dal profumo delicato

Sapete qual è la pianta che non solo può essere utilizzata come profumo ma anche come alimento? Ecco quale sarebbe.

Esistono tantissime piante in natura che possono essere utilizzate a scopi terapeutici. Proprio per questo motivo potremmo informarci di più e conoscere quali sono i fiori che apporterebbero benefici. Oggi parliamo di un fiore molto conosciuto, profumato e bello da vedere: le viole.

Proprietà nutrizionali delle viole

Anche se sono fiori, contengono comunque alcune proprietà nutrizionali che spiegano il perché sono un ottimo elemento da integrare nella dieta. Infatti contengono diverse elementi importanti, come ad esempio:

saponine;

vitamina C;

flavonoidi;

olio essenziale;

carotenoidi;

violina, che sarebbe una sostanza amara.

Molte sono le persone che utilizzano questo fiore come integratore alimentare.

Vuoi una pelle più liscia e senza brufoli? Le viole potrebbero essere la scelta giusta

È vero che può essere utilizzata come pianta da casa, in quanto il suo colore viola fa molta scena. Però potremmo utilizzarla anche all’interno dell’alimentazione, proprio per i suoi tantissimi benefici. In erboristeria viene utilizzata anche come profumo e crema corpo.

Viole e benefici per la pelle

Abbiamo detto che la viole può essere utilizzata sotto forma di crema corpo. Questo perché diversi studi hanno dimostrato come, mettendo uno strato di crema alle viole, si possono avere tantissimi benefici. In particolar modo per chi soffre di acne, eczemi, herpes e psoriasi. Tutti questi che abbiamo appena nominato possono essere molto fastidiosi se non curati. Ovviamente in questi casi sentiamo anche pareri di medici specializzati nel campo, che sapranno sicuramente aiutarci e darci un consiglio in più. Se vuoi una pelle più liscia e senza brufoli si può chiedere agli specialisti le dosi e quantità giuste.

Le altre proprietà

Tra le varie proprietà delle viole ci sono anche quelle di essere astringenti e detergenti. Questo spiega il perché sono indicate per la pelle. Infatti è possibile eliminare le impurità e favorire l’apertura dei pori per una maggiore detersione del viso. Oltre alle proprietà che ha sulla pelle, è un fiore benefico per l’organismo in generale. Il fatto che contiene vitamina C è un’ottima cosa. Questa andrebbe a proteggere il nostro organismo, rafforzando il sistema immunitario. Presenta anche sostanze con azione antiossidante. Allontanerebbero di conseguenza i radicali liberi, proteggendo il nostro organismo. Le viole hanno anche azioni benefiche sul sistema nervoso. Infatti avrebbero anche azioni calmanti, rilassanti. Andrebbero anche a placare il nervosismo e favorire la concentrazione.

Come utilizzare le viole nell’alimentazione

Ci sono alcuni modi che consentono di introdurre questi fiori all’interno della dieta e in cucina. Il più semplice è quello di consumarlo sotto forma di infuso. Possiamo trovarlo tranquillamente in erboristeria ma anche nei supermercati più forniti. Esistono anche numerosi integratori alimentari a caramella, capsula oppure a beverone. Per quanto riguarda invece l’estetica in commercio sono tantissime le creme, i profumi che esistono. Dunque come possiamo ben vedere le piante sono un ottimo rimedio a tantissimi problemi di salute, estetici o altro. Con poco e con cure naturali potremmo avere una soluzione a portata di mano.