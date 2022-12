I matrimoni invernali sotto Natale sono ricchi di fascino: ecco i fiori da scegliere per il bouquet

I matrimoni invernali sono pieni di magia. Molti potranno pensare che i fiori possano essere un problema ma, invece, è possibile realizzare meravigliosi bouquet anche in pieno inverno. In questo articolo ne vedremo vari esempi

Fino a qualche anno fa, la stagione preferita per sposarsi era la primavera. Ma i tempi sono cambiati: va sempre più di moda sposarsi anche in piena estate, in autunno e pure in inverno.

I matrimoni invernali sotto Natale sono ricchi di fascino

Sposarsi in pieno inverno, magari proprio sotto le feste di Natale e Capodanno, ha un grande fascino. Si tratta di una scelta molto originale che permette ai futuri sposi di organizzare un ricevimento diverso dai soliti. A partire dalla location: al posto di agriturismi e dimore con parchi e giardini dove allestire il buffet, si prediligono le calde atmosfere delle sale di un romantico castello o di un’antica villa, magari scaldate dalle fiamme di un suggestivo camino.

Cambierà sicuramente anche il menù, che sarà ricco di portate corroboranti e ricche di sapore. Per non parlare, poi, dell’abito della sposa che non potrà di certo balbettare dal freddo per l’intera giornata! Candide stole e morbidi pellicciotti bianchi saranno gli accessori fondamentali per farla apparire come una Regina delle nevi!

E che dire poi delle decorazioni? Al posto dei canonici tenui colori pastello, si potranno sfruttare i classici temi natalizi caratterizzati da oro, rosso e verde, rami di pino e vischio con bacche rosse.

Per i giochi e le musiche con cui intrattenere gli invitati si potrà sempre prendere spunto dalle feste di fine anno, ad esempio organizzando una tombolata che coinvolgerà tutti quanti.

Quali fiori scegliere

Insomma, che dire, è fuor di dubbio che i matrimoni invernali sotto Natale sono ricchi di fascino. Ma, per i fiori, però, come la mettiamo? In primavera e in estate non c’è che l’imbarazzo della scelta. Durante i mesi freddi, però, le possibilità scarseggiano. Sicuramente, questo è quello che in molti sono portati a pensare. Eppure, ci sono tante belle idee per creare bouquet da sposa incantevoli e molto originali.

Anzitutto, è importante puntare su tinte cromatiche forti, come verde smeraldo, bordeaux, rosso e blu, da mixare a toni neutri e più delicati. Bene anche la scelta sofisticata di puntare tutto sul bianco.

Premesso ciò, vediamo qui di seguito alcune composizioni da prendere come spunto d’ispirazione.