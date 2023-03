Vuoi sapere qual è il supermercato più economico in cui fare la spesa? Scoprilo e inizia da subito a risparmiare tantissimi soldi!

Sei sempre alla ricerca delle migliori offerte sui volantini? Basta fare confronti, ecco quali sono i supermercati e discount coi prezzi più bassi di sempre!

Per fare la spesa, ogni famiglia spende in media ogni mese circa 477 euro, secondo l’ISTAT. Sono questi i dati che parlano di una società sempre più alle prese con spese pazze da affrontare, e non solo. Arrivare a fine mese con serenità, oggi, sembra essere diventata una vera e propria chimera. Un sogno lontano, difficile da raggiungere, ostacolato da bollette sempre più alte e costi della vita sempre maggiori.

Uno degli ambiti della vita in cui si spendono più soldi è quello della spesa per alimentari. Cibo e bevande sono indispensabili in ogni casa, e questo comporta dei costi fissi che incidono moltissimo sul conto di ogni famiglia. C’è da dire, però, che non tutti spendono gli stessi soldi per la spesa, e spesso ciò non dipende neanche dal numero di individui che compongono il nucleo familiare.

Il conto finale, infatti, dipende tantissimo anche dal supermercato in cui ci rechiamo per acquistare i nostri viveri. Non tutti i negozi sono uguali, e lo stesso prodotto, in supermercati diversi, può avere prezzi davvero molto differenti. Oggi approfondiremo questo discorso, e scopriremo quali sono i supermercati più economici dove fare la spesa costa molto meno della media.

Vuoi sapere qual è il supermercato più economico dove conviene fare la spesa? Ecco dove trovare le offerte più concorrenziali

L’offerta è un qualcosa che attira tutti, prima o poi. Quante volte ci siamo fatti attirare da quel “3×2” affisso su un prodotto, finendo per acquistare anche cose che, in realtà, non ci servivano? Ad esempio, non tutti sanno quali sono i tipi di pesce più convenienti e sani da acquistare al supermercato, e non solo. Invece di focalizzarci sui singoli prodotti, andiamo direttamente al nocciolo della questione, eleggendo i supermercati più economici sul territorio nazionale.

Secondo un’indagine di Altroconsumo, è Aldi il discount coi prezzi più bassi in assoluto. Vuoi sapere qual è il supermercato più economico? Dovrai recarti proprio qui! Dai dati di Altroconsumo, infatti, acquistando prodotti alimentari e bevande da Aldi (ma anche da Eurospin) sarebbe possibile risparmiare fino a 3.350 euro all’anno. Questi dati sono stimati prendendo ad esempio una famiglia di 4 persone.

Forti differenze tra Nord, Centro e Sud Italia

Dalle indagini è emersa anche una grande disparità di prezzi tra le diverse zone d’Italia. Ovviamente, poi, bisogna anche considerare che i prezzi cambiano a seconda delle marche dei prodotti che scegliamo. Acquistando articoli della marca del supermercato si riuscirebbe a risparmiare fino al 50% del prezzo totale, non poco insomma.

Per finire, anche a casa dovremmo impegnarci ad avere un comportamento consapevole, per risparmiare il più possibile. Ad esempio, esistono dei piccoli trucchi della nonna che ci permetteranno di abbassare nettamente la bolletta di luce e gas. Forse non tutti lo sanno, ma anche utilizzare la pentola a pressione ci permetterebbe di risparmiare energia elettrica o gas: questa, infatti, raggiunge la temperatura velocemente e la mantiene costante anche a fiamma bassa.