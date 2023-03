Mare Fuori: ecco le coppie nella vita reale e una curiosità su Naditza, in vista del finale di stagione

Quali sono i personaggi di Mare Fuori che stanno insieme realmente? Scopri le coppie della serie TV del momento e ti sveliamo anche un particolare su Valentina Romani, alias Naditza.

Il successo di Mare Fuori ormai non fa più notizia. Dopo un inizio in sordina, la serie ha messo il turbo e ha totalizzato un numero incredibile di ascolti. Rai2 è fiera di trasmetterne la terza stagione, che si sta avviando al termine. Infatti, mercoledì 22 marzo andranno in onda le ultime due puntate, visibili sul canale dell’emittente italiana o in streaming su RaiPlay.

Anche se conoscerai la trama a memoria, forse ti piacerebbe sapere di più sul gossip che riguarda il cast. In effetti, alcuni attori hanno relazioni che andrebbero al di là della semplice fiction. Per saperne di più, ti sveliamo quali sono le coppie che stanno insieme nella vita di tutti i giorni.

Mare Fuori: ecco le coppie nella vita reale di cui non sapevi

Quando ci si conosce già l’intesa è migliore e si è più spontanei. Forse è anche per questo che Naditza e Filippo sembrano così affiatati. La giovane coppia di amanti ha stretto un profondo legame non solo sul set, ma anche nella quotidianità. Lui (Nicolas Maupas) sembrerebbe averla davvero conquistata, anche se solo dopo una prima relazione con Ludovica Coscione, in arte Teresa.

La seconda coppia che vogliamo rendere nota è quella formata da Maria Esposito e Antonio Orefice. Si tratta degli attori che interpretano rispettivamente Rosa Ricci e Totò. Anche se all’interno della serie non hanno praticamente mai avuto l’occasione di interagire, questo non ha impedito all’amore di sbocciare. Inoltre, sembra proprio che abbiano iniziato la loro storia tra le riprese sul set. E sebbene Totò non reciti più dalla seconda stagione, i sentimenti per Maria sembrano ancora forti e immutati. Insomma, non è solo la trama a incuriosire in Mare Fuori: ecco le coppie nella vita reale che hanno fatto scalpore.

Il segreto di Naditza

È una delle figure più amate della fiction e forse anche tra le più chiacchierate. Naditza è una zingara di etnia Rom che grazie al suo altruismo ha conquistato il cuore degli spettatori. Ma, dietro alla recitazione impeccabile della ventiseienne Valentina Romani, sembrerebbe nascondersi un piccolo segreto. Nonostante il programma coinvolga molti attori del territorio napoletano, la ragazza non risulta uno di questi.

Essendo romana di nascita, avrebbe dovuto letteralmente diventare un’altra e trasformarsi in un personaggio del Sud. Forse sarà un po’ difficile crederlo, visto l’accento perfetto che sfoggia in diverse battute. Ma la tipica parlata partenopea è frutto di uno studio molto accurato del dialetto, che ha evidentemente dato i frutti sperati.