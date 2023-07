Vuoi rimanere perfettamente idratata anche quando ci sono 40 gradi? Ecco cosa dovresti fare oltre a bere tanto

Caldo torrido non ti temo: ecco cosa mangiare per favorire l’idratazione e combattere la spossatezza.

Questa settimana di luglio ci sta mettendo davvero alla prova e non solo per ragioni legate a stress lavorativi o di altro tipo. L’anticiclone Cerbero sta investendo la penisola con tutta la sua forza, tanto che praticamente ovunque si registrano temperature superiori ai 38 gradi. E questa straordinaria ondata di caldo torrido non è certo un toccasana per la salute, ma anzi bisogna correre prontamente ai ripari. Tale raccomandazione, comunque, non vale solo per gli anziani o le categorie fragili, ma riguarda anche chi è in perfetta salute. Evitare accuratamente di uscire durante le ore più calde e bere molto sono le indicazioni generalmente più promosse anche dai notiziari.

Ma se vuoi rimanere perfettamente idratata anche quando ci sono 40 gradi non ti basta solo bere tanta acqua durante il giorno. Anche i piatti che porti in tavola sono fondamentali per assumere i nutrienti necessari a combattere il grande caldo. Di seguito trovi quindi una selezione di ricette leggere e fresche per contrastare l’inappetenza e fare il pieno di vitamine e sali minerali.

Tutti i trucchi per idratarsi

Quando si parla di idratazione, per associazione di idee, la prima cosa che ci viene in mente è l’acqua. Del resto, nulla disseta come un buon bicchiere d’acqua, ma ciò non toglie che ci siano altre possibilità per rinfrescarsi e idratarsi. Frutta e verdura, oltre a centrifugati e frullati, sono validi alleati per incrementare la dose giornaliera di liquidi e combattere la spossatezza.

Da evitare invece il consumo di sale, come anche di cibi piccanti o fritti: ti appesantiscono e non apportano le vitamine di cui hai bisogno.

Vuoi rimanere perfettamente idratata anche quando ci sono 40 gradi? Tutte le ricette da fare a pranzo e cena

Scopriamo invece quali ingredienti puoi usare per realizzare dei piatti equilibrati e nutrienti oltre che naturalmente freschi e idratanti. Prova l’insalata di prosciutto e melone con ricotta e mandorle, oppure con feta e altra frutta secca. O ancora con cetrioli e zuppetta di sedano. Ma anche l’anguria si presta benissimo ad essere la protagonista di insalatone fantasiose e genuine. Puoi abbinarla a baccalà al vapore e avocado, a seppioline arrostite e hummus, a feta e pesto di olive oppure fare un centrifugato.

Lasciati ispirare anche dall’insalata di pesche con indivia riccia, lollo rossa, yogurt e noci, oppure dall’insalata di ananas, tacchino e more. In alternativa, altri piatti consigliati sono le classiche insalate di riso o di farro da arricchire con le verdure che più ti piacciono.

L’ultimo suggerimento riguarda tre menù equilibrati da preparare per cena così da combattere il caldo senza però appesantirsi prima di dormire. Ad esempio, potresti portare in tavola una fesa di tacchino alle erbe aromatiche accompagnata da rucola condita con olio extravergine d’oliva e limone. Consigliate anche le uova strapazzate con contorno di fagiolini o l’orata al forno con zucchine aromatizzate alla menta.