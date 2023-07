Ecco cosa mangiare per alzare la pressione al mattino: gli alimenti e i rimedi naturali consigliati

Hai costantemente la pressione bassa e vorresti alzarla? Potresti partire dalla tavola. Oltre ad alcuni consigli che ti forniremo, ci sono degli alimenti che aiuterebbero a regolarla. Vediamo di quali si tratta e le precauzioni da adottare in merito.

L’estate è la stagione del caldo e dell’afa insopportabile, che potrebbe portare a bruschi cali della pressione. Ricordiamo che i valori, per risultare nella norma, dovrebbero restare nei 140/85 mmHg. Se tramite l’apposita misurazione constatassi che la massima scende sotto i 90 mmHg, dovresti trovare dei rimedi. Anche la dieta può incidere, e consumando alcuni cibi potresti rimediare al problema. Ma quali sono, nello specifico, gli alimenti consigliabili a inizio giornata? Ecco la risposta.

Ecco cosa mangiare per alzare la pressione: vitamine e sali minerali

Quello dell’abbassamento della pressione sin dal primo mattino è un problema assai comune. A volte non ce ne accorgiamo, perché asintomatico, altre rischiamo di subire malori e svenimenti. Se ci ritroviamo in queste situazioni, possiamo tentare di riportare nella norma i valori aiutandoci con l’alimentazione. Gli elementi che favorirebbero lo stabilizzarsi della pressione sarebbero soprattutto vitamine e sali minerali. Per questo, bisognerebbe inserire nella propria tabella alimentare prodotti che li contengano in buona quantità. Come al solito, i primi della lista sarebbero verdura e frutta fresca o secca. Di grande importanza, poi, sarebbero i carboidrati e le proteine vegetali.

A questi si aggiungerebbero due ingredienti che si utilizzano spesso negli infusi: parliamo di liquirizia e zenzero. Sarebbero entrambi efficaci contro l’ipotensione, ma bisogna fare attenzione a non esagerare con le dosi. Infine, in casi estremi si potrebbe addirittura puntare sul sale. Ovviamente, è una risorsa da impiegare con moderazione, visti gli effetti indesiderati di cui alla lunga sarebbe responsabile. Ecco cosa mangiare per alzare la pressione e ritrovare il giusto equilibrio.

Calo di pressione: cosa fare?

Riscontri spesso lievi capogiri e annebbiamento della vista? Forse soffri di cali di pressione. È un disturbo comune che si avvertirebbe più di frequente con dei valori bassi della pressione. Le cause sarebbero da imputare solitamente ad alcune azioni che compiamo. Tra queste, cambi di posizione improvvisi e uno sforzo fisico provante. Il tutto unito a un clima afoso che non lascia tregua.

Non appena avverti un calo di pressione, sdraiati immediatamente finché non passerà. Se non puoi, siediti e inizia a respirare profondamente. Per aiutarti, potresti sorseggiare un bicchiere d’acqua fresca. In generale, bere è importante per mantenersi idratati e al riparo da problematiche di questo genere.