L’alternativa leggera e gustosa all’insalata di riso? Quella di farro, con queste ricette velocissime

Sei stufa della solita insalata di riso a pranzo e cena? Prova con il farro, più equilibrato ma anche molto goloso.

Tra le altre cose, i primi caldi di stagione mettono a durissima prova non solo la nostra energia giornaliera, ma anche il nostro regime alimentare.

In effetti, se le alte temperature ti rendono spossata, è molto probabile che tu non abbia particolarmente appetito o che prediliga solo cibi freschi.

Certo, non puoi saziarti solo con gelati e ghiaccioli per tutto il corso dell’estate, ma per fortuna ci sono diversi i piatti leggeri e nutrienti.

Primo fra tutti, l’insalata di riso, regina delle calde giornate estive, da provare nella sua versione tradizionale o nelle sue più colorate varianti.

Ma, per quanto golosa, conveniente e versatile, potresti stufarti anche di preparare sempre e solo questa ricetta.

Se cerchi l’alternativa leggera e gustosa all’insalata di riso, dovresti provare con quella di farro, altrettanto sana e completa.

Un piatto, tanti vantaggi

L’insalata di farro ha guadagnato maggiore popolarità soprattutto negli ultimi anni, quando è cresciuta l’attenzione sulle innumerevoli proprietà di questo cereale.

Il farro contiene una più alta percentuale di fibre rispetto ad altri alimenti che ne sono provvisti, favorendo così una migliore digestione e regolarità intestinale.

È inoltre ricco di proteine, un po’ come lo yogurt greco, e aiuta quindi a controllare un eventuale persistente voglia di dolce.

Senza contare che alimenta il senso di sazietà e, se abbinato ad altre proteine, si presta a regolare la quantità di zuccheri nel sangue.

Infine, in quanto fonte di antiossidanti, è deputato a contrastare l’invecchiamento cellulare ed è quindi un ingrediente anti età.

L’alternativa leggera e gustosa all’insalata di riso? Ecco 5 ricette da provare

Ma come preparare una buona insalata di farro? Di seguito proponiamo alcune ricette, ottime da portare in tavola o come pranzo veloce in ufficio.

Tieni conto che il farro cuoce in 20-40 minuti a seconda della consistenza dei chicchi e si conserva in frigorifero anche per alcuni giorni.

Partiamo quindi con la prima ricetta, semplicissima e dai colori italianissimi: si tratta infatti di un’insalata di farro con pomodorini, pesto e mozzarella.

Il segreto per renderla stuzzicante? Tagliare i pomodorini in 4 spicchi e lasciarli riposare in frigorifero conditi con olio e sale prima di unirli al resto.

Volendo, puoi anche provare la versione vegana con pesto e olive taggiasche.

In alternativa, puoi preparare un’insalata di farro con piselli, rucola e crema fatta con basilico, 2 cucchiai d’olio, aglio e il succo di mezzo limone.

Per una spinta maggiore, puoi anche aggiungere qualche foglia di menta.

E perché non abbinare al farro la verdura più amata di stagione?

Via libera a zucchine e fiori di zucca, con eventuale aggiunta di pomodorini gialli e spinacino.

Oppure, se ti piacciono di più le melanzane, componi la tua insalata aggiungendo anche della feta e dei chicchi di melograno.

Infine, una variante con tacchino, ananas, yogurt greco e aneto: scommettiamo che diventerà il piatto preferito della tua estate?