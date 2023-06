I migliori stabilimenti balneari per una vacanza al mare di relax e comfort, trionfano le spiagge al Sud

Nella pianificazione delle vacanze e nella scelta della località marittima, spesso incidono anche i servizi che la stessa è in grado di offrirci attraverso gli stabilimenti balneari posti sulla spiaggia. D’altronde, generalmente, ricerchiamo il massimo della comodità per rilassarci completamente. A decretare quali siano i migliori stabilimenti balneari d’Italia sotto vari punti di vista ci pensa il portale Mondo Balneare, che ogni anno assegna i premi di Best Beach.

Per stabilimento balneare si intende una struttura turistica che offre lidi attrezzati con sdraio, ombrelloni e lettini, nonché altri servizi di accoglienza. Tra questi i bagni, spogliatoi, punti di ristorazione e bar, nonché ulteriori attrazioni quali campetti sportivi o altre iniziative di intrattenimento. Insomma, ci offrono un modo spensierato di vivere il mare e la spiaggia tra tutti gli agi possibili e senza dover trasportare oggetti ingombranti per sistemarsi. Data la loro grande diffusione e le differenze tra gli stessi, non sorprende che esista una competizione mirante a eleggere i migliori stabilimenti balneari per una vacanza al mare. I risultati potrebbero aiutarci nello scegliere la spiaggia che fa per noi.

Il premio Best Beach: spiagge d’eccellenza

Quando siamo indecisi o non abbiamo idee, le indagini e i conseguenti riconoscimenti assegnati potrebbero essere dei dati da tenere presente. D’altronde, potrebbero fornirci la certezza di spendere i nostri soldi proprio per trovare ciò che stavamo cercando. Per quanto concerne le vacanze marittime, varrà la pena conoscere le zone premiate da Legambiente e non meno le spiagge d’eccellenza che hanno ottenuto riconoscimenti nel concorso Best Beach.

Un concorso nato su iniziativa di Mondo Balneare, portale dedicato agli stabilimenti balneari. Nell’ultima edizione, la settima, centinaia di spiagge hanno presentato candidatura sul sito nel periodo estivo. Quelle più votate dal pubblico, ossia che avevano ottenuto almeno mille voti, sono state poi sottoposte al parere di una giuria di esperti che ha eletto i vincitori nelle varie categorie.

I migliori stabilimenti balneari per una vacanza al mare al top

Il concorso contemplava diverse categorie e ha eletto quindi più vincitori. Una categoria era quella di Best Beach Bar, ossia le spiagge che si distinguevano per l’offerta culinaria e bar. Ad aggiudicarsi questo titolo, il Singita Miracle Beach di Fregene (RM) nel Lazio, che vince per la quarta volta. Seguono, al secondo e terzo posto, due lidi pugliesi, rispettivamente il Lido Ficò di Marina Marittima (LE) e il Rilcado Beach di Chiatona (TA). La categoria Best Italian Beach mirava a individuare gli stabilimenti che rispecchiano la tradizione italiana. Premiato il Lido Blu Marine di Rodi Garganico (FG) in Puglia, seguito dal laziale Rive di Traiano a Terracina (LT) e dal toscano Aloha Beach di Follonica (GR).

Il premio Best Beach Design assegnato invece alle strutture dall’architettura più innovativa. Primo posto nella categoria per il Lido Addaura a Palermo, in Sicilia. Secondo e terzo gradino del podio occupati dal Lido SPA Resort ad Albissola Marina (SV) in Liguria e dal Lido Sabbia D’Oro in Basilicata a Scanzano Jonico (MT). Assegnato poi anche il premio Best Beach, il primo premio assoluto e che considera in generale le altre categorie in esame. A vincerlo è stato il Lido Ficò a Marina Marittima (LE), risultato eccellente dal punto di vista architettonico, gastronomico della tradizione italiana. Il medesimo arrivato anche sul podio del Best Beach Bar.

Inoltre, lo stabilimento salentino ha ultimamente ottenuto un ulteriore riconoscimento di successo. Infatti, Forbes l’ha collocato tra le 100 eccellenze italiane. Secondo Forbes si tratta di uno stabilimento innovativo che, oltre a offrire qualità nei servizi, ha saputo integrarsi perfettamente nel paesaggio naturale. Dunque, segniamoci i nomi di questi stabilimenti. Potranno essere il luogo ideale per rilassarsi di fronte a bellissime distese azzurre di mare, magari anche in compagnia di un libro che ci piace.