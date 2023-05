Vuoi lavorare nel settore degli immobili di lusso? Ecco come vendere case da sogno e guadagnare moltissimo

Vuoi diventare un agente immobiliare nel settore del lusso? Ecco quali sono i requisiti, le competenze e i consigli per costruire una carriera di successo in questo ambito.

Il mercato immobiliare del lusso è in crescita, i prezzi degli immobili di prestigio non conoscono sosta, specialmente nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli, Firenze. Questo settore, in particolare questo segmento di mercato, offre grandissime opportunità di guadagno. Ma per entrare in questa nicchia, non basta avere il patentino di agente immobiliare. Servono requisiti professionali, personali e culturali specifici, oltre a una formazione continua e una rete di contatti qualificati. Vediamo quali sono i passi da seguire per avere successo nel luxury real estate.

Vuoi lavorare nel settore degli immobili di lusso? Occorre essere preparati

Per diventare operare nel settore degli immobili di lusso non basta avere il patentino dell’agente immobiliare. L’abilitazione alla vendita degli immobili è solo il primo passo. Per operare nel settore del luxury real estate, occorre prima di tutto essere aggiornati sulle tendenze del mercato e sui prezzi degli immobili.

Inoltre occorre essere a conoscenza delle esigenze e delle preferenze dei clienti di fascia alta per prevenire e poi soddisfare anche le richieste più particolari. Ecco perché è necessario avere anche una conoscenza approfondita di tutte le normative legate alla tassazione e altri aspetti fiscali, come successioni, eredità, ecc.

L’abito e non solo, fa il monaco

Per mediare tra clienti di alto profilo, occorre avere una formazione culturale, sociale e psicologica adeguata. Occorre sapersi relazionare con clienti di elevato ceto sociale. In questo campo il rapporto interpersonale è fondamentale. L’agente immobiliare prima che un venditore deve essere un consulente a 360 gradi, quasi un confidente.

Per operare nel settore degli immobili di lusso occorre conoscere il più possibile il lusso in generale e viverlo il più possibile. Solo così si può ridurre la distanza che può separare un cliente da un venditore. Non basta vestirsi bene e avere una bella auto, occorre comportarsi come chi nel lusso vive, così che il cliente possa specchiarsi nel venditore. Per essere un venditore di successo occorre assomigliare al cliente.

Partire dal basso e con umiltà per poi salire gradualmente le scale fino alla vetta

Quindi occorre investire nella propria persona a livello personale ma anche a livello professionale. Non ci si può inventare agenti immobiliari e tantomeno nel settore del lusso. Perciò è consigliabile fare prima esperienza nel settore della vendita delle case più comuni. Questo permetterà di acquisire le competenze tecniche e commerciali necessarie per gestire le trattative. Inoltre aiuta anche a creare nel tempo una rete di contatti utili per trovare acquirenti e venditori di immobili di lusso.

Si può cominciare vendendo case per una clientela di fascia media per poi specializzarsi in immobili di valore sempre più alto. Per entrare nella vendita del real luxory estate, si possono utilizzare reti o franchising specializzate in questo settore. In genere queste offrono una formazione specifica, un supporto operativo e visibilità sul mercato. Possono essere un ottimo trampolino di lancio per iniziare.

Vuoi lavorare nel settore degli immobili di lusso? Per fare esperienza si possono iniziare a vendere case non di lusso ma in zone di pregio. Per esempio case lungo il mare della Liguria, oppure appartamenti di pregio sul lago di Como, magari vicino alla villa di George Clooney.