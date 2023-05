Nuovi posti di lavoro nel pubblico impiego in molti Comuni anche senza concorso

Da Nord a Sud il pubblico impiego richiede sempre nuove figure da assumere. Ecco le figure ricercate da 3 Comuni di Italia e da un importante gruppo aeroportuale.

La fine del reddito di cittadinanza sta scatenando la ricerca di un posto di lavoro per coloro che fino a ieri percepivano un assegno. Per fortuna le offerte di occupazione in Italia non mancano, specialmente nel pubblico impiego. Comuni ma anche molti enti pubblici sono alla continua ricerca di figure professionali da assumere, dal Nord al Sud dell’Italia. In alcuni casi le carenze di organico sono tali da richiedere l’assunzione di centinaia di persone.

Il Comune di Torino è alla ricerca di 600 impiegati in vari settori

Per esempio il Comune di Torino prevede l’assunzione di oltre 600 lavoratori nei prossimi mesi. Molte di queste figure potranno operare anche attraverso la modalità dello smart working. Per molti di questi il reclutamento avverrà tramite concorso o per accesso tramite graduatorie.

Tra le figure ricercate per i prossimi mesi ci sono quelle di agente di polizia municipale e di educatore di asilo nido. Il Comune ha necessità di assumere anche nuove insegnati per le scuole materne e 8 dirigenti. Questi e altri bandi potranno essere consultati sul portale web del Comune nella sezione dedicata al reclutamento.

Da Saronno a Jesi ecco le nuove figure richieste da questi Comuni

Saronno è alla ricerca di nuovi agenti di polizia municipale. La selezione avverrà tramite concorso pubblico e le domande devono essere presentate entro il 9 giugno attraverso il Portale InPA. Per partecipare alla selezione occorre avere un diploma di maturità, oltre ad altri requisiti indicati nella domanda. Per il momento il Comune di Saronno assumerà due agenti a tempo indeterminato, ma la graduatoria servirà per assumere anche altri agenti in tempi successivi. Lo stipendio previsto è di 21.392 euro lordi per 12 mensilità a cui si aggiungerà la tredicesima.

Nuovi posti di lavoro nel pubblico impiego anche nel Comune di Jesi. L’amministrazione pubblica ricerca 5 istruttori amministrativi contabili, con diploma, da assumere a tempo indeterminato. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 16 giugno. Tra i vari requisiti viene richiesto il diploma di scuola media superiore. Il bando può essere scaricato dal portale del Comune di Jesi.

Nuovi posti di lavoro nel pubblico anche a Roma all’aeroporto di Fiumicino

Anche l’aeroporto di Fiumicino è alla ricerca di professionisti nel settore sanitario. L’ente aeroportuale Aeroporti di Roma (AdR) cerca infermieri professionali da inserire nel pronto soccorso dell’aeroporto. I requisiti per accedere alla selezione sono una laurea in scienze infermieristiche, iscrizione all’albo professionale OPI ed una precedente esperienza.

Il contratto di lavoro è a tempo determinato, ma rinnovabile, con assunzione diretta dell’azienda. L’orario di lavoro si svolge su turni full-time 24 ore su 24. Per candidarsi a questa, ma anche ad altre posizioni scoperte, si può accedere alla pagina di ADR nella sezione dedicata alle carriere.

In Italia non mancano le nuove opportunità di lavoro fisso e ben pagato anche nel settore privato. Per esempio uno dei leader in Italia dell’arredamento ricerca varie figure e anche Enel ha in previsione nuove assunzioni.