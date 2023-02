Case al mare a meno di 50.000 euro in una meravigliosa Regione italiana dal microclima eccezionale

Acquistare una casa al mare è un po’ il sogno di molte persone. La maggior parte di chi la desidera tiene il sogno nel cassetto perché pensa di non poterla comprare. Ma è davvero così? In realtà si possono trovare case da comprare vicino alle coste marine anche con meno di 50.000 euro.

Per molti italiani svernare all’estero è diventata un’abitudine. Appena arrivano i primi freddi emigrano verso lidi stranieri. Chi, invece, può fuggire solo nel fine settimana ha due possibilità. O prende un volo per trascorrere due giorni in un luogo non troppo lontano dall’Italia, oppure si compra la casa al mare. Magari in una delle Regioni più belle d’Italia da un clima spesso dolce anche d’inverno grazie al suo microclima.

Case al mare a meno di 40.000 euro lungo le coste della Toscana

La maggior parte delle persone pensa che acquistare una casa al mare costi un occhio della testa. Eppure in tutta Italia è possibile acquistare soluzioni abitative lungo la costa a prezzi che non hanno neanche i monolocali di alcune grandi città.

Facciamo un esempio e prendiamo la Toscana. Regione bellissima conosciuta per la sua campagna meravigliosa, ma anche per il suo mare. La Versilia, con Viareggio e Forte dei Marmi, è una delle zone più conosciute al Mondo. Eppure in Toscana si possono trovare appartamenti lungo la costa con meno di 40.000 euro. Certo, con questa cifra sarà impossibile comprare un trilocale sul mare di Forte dei Marmi. Tuttavia le occasioni in località meno note non mancano, basta cercare.

Case al mare a meno di 50.000 euro in Liguria

Così come non è difficile trovare un appartamento con vista mare in Liguria, luogo perfetto dove andare a svernare, con meno di 50.000 euro. Chi non conosce la caratteristica di un clima più temperato in Liguria, in particolare sulla Riviera di Ponente! Sanremo è chiamata la città dei fiori per questo motivo. E a Sanremo è possibile acquistare un appartamento vista mare con meno di 50.000 euro. Si trova sul lungo mare, è molto piccolo ma è a 50 metri dalla spiaggia e costa 37.000 euro.

Dall’altra parte della riviera, sulle Cinque Terre, a Rapallo, è in vendita un monolocale di 20 metri quadri al prezzo di 49.000 euro. Si trova a 700 metri dal mare. Sempre a Rapallo si può trovare un piccolo monolocale adiacente la celebre Via Milano a soli 16.000 euro. A Nervi, a poche decine di metri dal mare, si trova un monolocale di 22 metri quadrati, in buono stato, con ingresso indipendente. Il prezzo è 43.000 euro. Infine, a Genova in zona Borgoratti, si può acquistare un bilocale con giardino e terrazzo a 49.000 euro.

Appartamenti per vivere anche con meno di 28.000 euro

Chi cerca un appartamento a pochi metri dalla costa, in Liguria, può trovare delle ottime case al mare a meno di 50.000 euro. Anche se ovviamente questi appartamenti non sono ville e non hanno ampie dimensioni. E quasi tutti possono acquistare un appartamento dove vivere in Italia a meno di 28.000 euro, a volte anche spazioso e confortevole. A patto che non si cerchi nel centro di una grande città.