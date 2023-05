Vuoi lasciare una scia di profumo che duri tutto il giorno? Prova la fragranza preferita di Orietta Berti, è inebriante!

Il profumo è l’arma di seduzione che usiamo sia noi che i vip. Un buon prodotto dovrebbe garantire un aroma duraturo e sensuale che tenga compagnia a lungo. La soluzione potrebbe consigliarcela Orietta Berti, la cui fragranza mette d’accordo tutte. Ecco di quale si tratta e le sue caratteristiche olfattive.

Molte conservano in bagno quella boccetta di profumo da sfoderare prima di andare al lavoro o nelle serate che contano. È il tocco di classe per rendere il look perfetto e fare bella figura fuori casa. Tuttavia, rischiamo che l’aroma ci lasci a metà giornata o non sia fresco e armonioso come speravamo. Per questo, nella scelta potremmo lasciarci consigliare dalle star. Se vuoi lasciare una scia di profumo che duri a lungo dovresti provare quello di Orietta Berti, che lei stessa vanta sui social.

Vuoi lasciare una scia di profumo che duri e conquisti tutti? Orietta Berti ha scelto Jo Malone

La scelta della simpaticissima cantante di “Fin che la barca va” ricadrebbe su un profumo in particolare. Si tratterebbe di Red Roses di Jo Malone London. Qualche tempo fa, la Berti aveva addirittura postato delle foto in cui mostrava con orgoglio il suo prodotto preferito, in una confezione personalizzata. Insomma, sembra proprio la fragranza della quale non riesce fare a meno.

Ma quali sono le note olfattive dell’essenza a lei tanto cara? Le svela il sito ufficiale dello stilista britannico. Secondo quanto riportato, a comporre l’aroma vi sarebbero sette delle rose più pregiate al Mondo. Ma non solo: foglie di violetta e una nota di limone completano il tripudio di odori. All’olfatto sembrerebbe proprio come annusare un mazzo di fiori freschi, ideali per rendere l’esperienza più romantica.

Le modalità d’uso prevedono di vaporizzare il profumo su polso e collo, da solo o abbinato ai prodotti da bagno preferiti. Il prezzo è di 63 euro per il flacone da 30 ml.

Come riconoscere un profumo originale e non farsi ingannare su internet

Chi non ha l’abitudine di comprare online potrebbe farsi aggirare dalle false offerte di vendita. Un profumo contraffatto, oltre che costare inutilmente tanto, potrebbe contenere sostanze pericolose per la salute. Per avere la certezza di acquistare un prodotto originale, affidati al sito della marca o ai negozi certificati. Se finisci altrove, verifica che il venditore abbia indicato i dati dell’azienda e le modalità d’acquisto.

Quando arriva la confezione, controlla che abbia l’apposito sigillo e sia perfettamente integra. Leggi le informazioni sulla scatola, che di solito dovrebbe riportare produzione e composizione del profumo in questione. Fai attenzione che si specifichino gli ingredienti e le possibili avvertenze.