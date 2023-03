Bombe bagno fatte in casa con ingredienti economici: ricrea una Spa in casa e risparmia soldi con questi trucchi!

Rilassarci in casa è possibile con alcuni trucchi. Ricreare una Spa nel nostro bagno è molto semplice ed economico, grazie all’utilizzo di oggetti fai da te. Tra questi la regina è sicuramente la bomba da bagno, pronta in pochi minuti e perfetta anche come idea regalo. Ecco tutti i passaggi per crearne una fai da te.

Dedicare un po’ di tempo ai noi stessi è estremamente importante. Per affrontare la vita stressante di tutti i giorni, infatti, abbiamo l’estrema necessità di prenderci un momento. Spesso aspettiamo il weekend o addirittura il periodo di ferie per rilassarci. Non tutti sanno, però, che ricreare una vera e propria Spa in casa è semplicissimo.

Ci bastano solo pochi ingredienti economici per ricreare l’atmosfera perfetta nel nostro bagno. Qualche candela fai da te e un po’ di sali profumati possono essere la nostra vera salvezza. Un elemento, però, non può proprio mancare. Si tratta delle bombe da bagno, un oggetto che se comprato può risultare anche molto costoso. In realtà è semplicissimo da ricreare in casa ed è anche una perfetta idea regalo per amici e parenti. Ecco come produrla in casa con materiali economici.

Le bombe bagno fatte in casa con ingredienti economici sono perfette per rilassarci

Partiamo con il capire cos’è esattamente una bomba da bagno. Si tratta di un prodotto che, come suggerisce il nome, ha la forma di una piccola bomba ed è fatta con ingredienti naturali come l’acido citrico, il bicarbonato di sodio e gli oli essenziali.

Le bombe da bagno sono progettate per rilassare, rivitalizzare e rinfrescare la pelle. Quando vengono immerse nell’acqua della vasca, le bombe da bagno effervescenti iniziano a dissolversi, rilasciando una miscela di ingredienti che agisce sulla pelle. La combinazione di oli essenziali e altre sostanze naturali rende questi elementi ideali per chi cerca prodotti di bellezza e benessere che siano naturali e non contengano sostanze chimiche aggressive.

Tutti i passaggi per creare questo oggetto in casa

Ecco alcuni semplici passi per creare le bombe bagno fatte in casa con ingredienti economici. Per prima cosa, avremo bisogno di bicarbonato di sodio, acido citrico, olio essenziale, colorante alimentare e acqua. Possiamo anche aggiungere altri ingredienti come fiocchi di avena, petali di rosa o erbe aromatiche, per dare alla bomba da bagno un tocco personale. In una ciotola grande, mescoliamo una tazza di bicarbonato di sodio e mezza tazza di acido citrico. Aggiungiamo qualsiasi altro ingrediente secco come fiocchi di avena o erbe aromatiche.

Aggiungiamo alcune gocce di olio essenziale e alcune gocce di colorante alimentare alla miscela secca. Possiamo scegliere l’olio essenziale in base alle preferenze di aroma e alle proprietà benefiche per la pelle. Ad esempio, l’olio essenziale di lavanda può aiutare a rilassarsi, mentre l’olio essenziale di eucalipto può aiutare a decongestionare le vie respiratorie.

Attenzione alla consistenza

Spruzziamo lentamente l’acqua sulla miscela secca e mescoliamo continuamente. Continuiamo a spruzzare l’acqua fino a quando la miscela raggiunge la consistenza di sabbia umida.

Prendiamo una forma a scelta e premiamo la miscela nella forma. Possiamo utilizzare forme di muffin, stampi per biscotti o persino stampi per cioccolatini. Lasciamo asciugare le bombe da bagno per alcune ore o fino a quando si sono indurite. Una volta che le bombe da bagno si sono asciugate, togliamole dalle forme e conserviamole in un contenitore ermetico.