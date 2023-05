Vuoi lasciare una scia inebriante? Indossa questo profumo freschissimo e persistente amato da Beyoncé

Note agrumate, floreali e leggere. Sono queste che ci accompagneranno negli ultimi giorni di primavera e nelle calde giornate estive. Anche i profumi seguono le stagioni. E se in inverno ci lasciamo avvolgere da fragranze calde e intense, ora siamo alla ricerca di note ariose e leggere. Ecco quali indossano le star.

Lasciarsi avvolgere dall’aroma inebriante di una fragranza è un piacere a cui poche donne rinunciano. Con l’arrivo del caldo, tuttavia, non tutte le profumazioni si rivelano adatte e alcune potrebbero risultare addirittura fastidiose. In realtà bisogna scegliere le note giuste, preferendo quelle floreali e fruttate, che danno una sensazione di freschezza.

Una fragranza rilassante e seducente

Tra le note estive ce n’è una molto particolare e amata dalle star. Si tratta del neroli, un fragranza ricavata dai fiori dell’arancio amaro, il citrus aurantium. È una pianta che non dà frutti commestibili ed è diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. Ha fiori bianchi da cui si ricava, per distillazione a vapore, l’olio essenziale di neroli, dall’aroma agrumato e floreale ma con note amare.

La prima ad amare questa meravigliosa fragranza è stata la duchessa Marie Anne de La Trémoille nel Seicento. La usava sugli abiti e negli ambienti, affascinata della leggerezza e dalla freschezza delle note agrumate. Secondo molti estimatori, il neroli ha un effetto rilassante e aiuta a contrastare lo stress. Ma è anche una fragranza molto seducente e inebriante. Chi la indossa non passerà inosservata.

Le note floreali amate da Beyoncé

Molte star sono affascinate da questa fragranza delicata e raffinata, capace di regalare emozioni diverse a chi la indossa. Beyoncé, che ha lanciato una sua linea di profumi, l’ha scelta come nota di testa insieme a magnolia, vaniglia rossa e pesca rosa, per creare il suo primo prodotto, Heat.

Una fragranza accattivante e seducente che si ispira alla personalità elegante e sensuale della popstar americana. Beyoncé lo ha definito un profumo che appassiona e incanta, capace di esprimere la sensualità di una donna.

Vuoi lasciare una scia inebriante? Applica il profumo in questi punti

Il neroli ha un vago sentore di arancio e bergamotto che rimanda al calore del Mediterraneo, ma è un profumo più complesso e sofisticato. È alla base di molte fragranze estive e si combina bene con gelsomino e fiori d’arancio, rosmarino e ambra, vetiver e muschio. Molti lo apprezzano per la sua persistente freschezza. Vuoi lasciare una scia inebriante? Ricordati di indossarlo subito dopo la doccia, perché il profumo sprigiona meglio il suo aroma sulla pelle umida e calda.

Applicalo, senza esagerare, nei punti di pulsazione. I lobi delle orecchie, i polsi, il collo e le pieghe delle braccia e delle gambe. In questo modo lascerà la scia e durerà più a lungo. Non dimenticare l’ombelico. È un punto molto caldo dove le fragranze si sprigionano in tutta la loro intensità. Ti sembrerà di passeggiare in un giardino mediterraneo in riva al mare.