Vuoi eliminare subito il muschio da muretti, fughe e pavimenti esterni? Prova questi 2 rimedi senza candeggina

Il muschio è un vero e proprio nemico delle superfici esterne. Cresce velocemente e può essere anche molto pericoloso. Spesso non abbiamo voglia di eliminarlo ma dobbiamo agire tempestivamente per evitare che invada i nostri spazi. Allora utilizziamo qualche rimedio casalingo molto efficace, che potrebbe semplificarci il lavoro e ridurre la fatica. Scopriamo quali sono i prodotti da utilizzare.

Alla fine dell’inverno dobbiamo necessariamente occuparci dei nostri spazi esterni. Spesso troviamo le superfici sporche, rovinate e completamente da ripulire. Infatti, a causa della pioggia e dell’umidità non è inusuale che si formi una patina verdastra sul pavimento, tra le fughe e sui muretti in cemento.

Si tratta del muschio che cresce soprattutto su tutte quelle superfici poco esposte al sole e alla luce. Un’erba infestante che si sviluppa molto velocemente e non è sempre facile da eliminare.

Il muschio non rovina solo l’estetica delle superfici, ma potrebbe anche danneggiare la loro struttura, creando, con il tempo, delle crepe pericolose.

Inoltre, la sua consistenza rende la pavimentazione molto scivolosa, quindi, è necessario fare attenzione per evitare brutte cadute.

Vuoi eliminare subito il muschio da muretti, fughe e pavimenti? Sono questi i prodotti giusti

Eliminare il muschio è davvero una scocciatura. Molti cercano di risolvere il problema utilizzando una spazzola di ferro e della candeggina. Un metodo molto efficace, anche se non tutti tollerano l’odore di questo prodotto. Se sei alla ricerca di rimedi casalinghi e fai da te, allora segui i prossimi consigli.

Vale la pena provare, ma è necessario agire subito, prima che il muschio invada completamente gli spazi esterni.

Bicarbonato e sapone di Marsiglia

Se non abbiamo un’idropulitrice, che potrebbe semplificare molto il lavoro, allora ricorriamo al bicarbonato e al sapone di Marsiglia. Due prodotti sempre top.

Si utilizzano anche per sbiancare la plastica degli arredi da giardino e per risolvere molti problemi in casa.

Due prodotti molto efficaci, che se utilizzati insieme diventano davvero imbattibili.

Vediamo come usarli.

Basterà versare in un litro di acqua calda, 1 cucchiaio di bicarbonato e due tazze di sapone di Marsiglia. Agitiamo per bene e spruzziamo la miscela ottenuta sulla superficie da trattare. Lasciamo agire per qualche ora e rimuoviamo con dell’acqua pulita e una spazzola. Ricordiamo di strofinare per bene tra le fughe del pavimento per renderle pulite.

Il detersivo per piatti: un valido alleato

Se vuoi eliminare subito il muschio da muretti, fughe e pavimenti, allora utilizza il detersivo per piatti. Pesavi che questo prodotto si usasse solo per lavare le stoviglie? E invece è utilissimo anche per eliminare il muschio dalle superfici esterne. Basta solo versarne un cucchiaino in acqua calda. Non esageriamo con le dosi per evitare di provocare troppa schiuma.

Ora con un po’ di pazienza e olio di gomito cominciamo a strofinare utilizzando una spazzola dotata di setole dure. Ricordiamo di risciacquare per bene, perché il detersivo per piatti potrebbe rendere la superficie molto scivolosa.