Dove andare il 2 Giugno? Puoi volare nella città che ha dato i natali ai Depeche Mode 

Non sai cosa fare per il ponte della Festa della Repubblica? Pensi che per visitare una città all’estero occorra per forza almeno una settimana? Puoi scegliere un viaggio last minute per immergerti nel paesaggio naturale nella città inglese da cui provengono i fantastici Depeche Mode, basta 1 solo giorno per visitarla!

Il ponte del 2 giugno è finalmente arrivato anche se, per vari motivi, puoi avere dei dubbi su come trascorrerlo. Al mare non sai se andare, visto che il meteo non sembra proprio essere dalla tua parte. L’ideale potrebbe essere una gita nelle città, ma temi la troppa confusione. Pensi anche di scartare un breve viaggio in qualche destinazione europea, perché 2 o 3 giorni ti sembrano pochi per goderti un luogo che non conosci. E che vorresti visitare al meglio. Su questo punto sbagli perché esistono città che possono essere piacevoli da scoprire anche in un solo giorno. Una di queste si trova in Inghilterra ed è quella dove sono nati i componenti del famosissimo gruppo musicale Depeche Mode.

Dove andare il 2 Giugno? A Basildon

Cerchi una meta last minute europea da raggiungere e da cui tornare in tempi brevi portando con te, al contempo, un’esperienza indimenticabile? Puoi scegliere la cittadina di Basildon in Inghilterra, precisamente nella contea dell’Essex. A 43 km da Londra e composta da 100.000 abitanti, Basildon è famosa soprattutto per aver dato i natali a dei musicisti straordinari. Che sono Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher e Alan Wilder, ossia i Depeche Mode. La città di Basildon si visita in un solo giorno. Quindi puoi sceglierla per un viaggio last minute oppure includerla in un tour di 3 giorni a Londra. Ecco dove andare il 2 Giugno! Puoi arrivare a Basildon dal centro di Londra scegliendo di navigare in battello verso la foce del Tamigi. Ma cosa vedere in questa cittadina?

Cosa vedere

Una visita a Basildon è ideale per chi, innanzitutto, apprezza la natura. Molte sono le riserve naturali dove è possibile contemplare paesaggi e inoltrarsi tra sentieri. Come la Langdon Nature Reserve e il Wat Tyler Counrty Park. Chi vuole fare un po’ più di movimento può invece scegliere il parco acquatico del Wakebord Aqua Park. Mentre chi è più interessato allo shopping e anche a rifocillarsi adeguatamente, può fare un giro presso i centri commerciali dell’Estgate Shopping Center. Sicuramente merita una visita il Towngate Theatre, che propone spettacoli tutto l’anno e ha annesso anche bar e ristorante.