Vuoi allontanare le zecche da casa e giardino? Niente paura usa questi rimedi utili anche contro le zanzare

In estate oltre alle zanzare e alle api, temi anche le zecche? Di certo sono dei parassiti che si annidano ovunque e il loro morso potrebbe causare molti problemi. Per evitare che invadano casa e giardino è necessario utilizzare alcuni rimedi naturali. Vediamo di cosa si tratta.

Con l’arrivo del caldo fanno la loro comparsa anche alcuni animaletti capaci di rovinare i nostri momenti di relax. Zanzare, vespe, mosche e formiche. Piccoli insetti, che spesso sono una vera scocciatura.

Ma in estate e fino all’autunno, dobbiamo fare attenzione anche ad alcuni parassiti molto pericolosi. Ci riferiamo alle zecche, che attaccano gli animali e l’uomo.

Dove si annidano le zecche

Le loro dimensioni variano da qualche millimetro a circa 1 centimetro. Hanno un colore scuro, una forma tondeggiante e possono trasmettere pericolose malattie.

Le zecche si annidano principalmente nei cespugli, nella vegetazione incolta e tra l’erba. Ecco perché è molto importante tenere pulito e in ordine il giardino davanti casa.

Per evitare che questi parassiti ci attacchino è necessario che, durante le passeggiate nei boschi, si indossi dell’abbigliamento di colore chiaro. Inoltre, evitiamo di andare nelle zone con l’erba troppo alta e una volta tornati a casa, controlliamo gli indumenti. Non dimentichiamo di dare un’occhiata anche ai nostri amici a 4 zampe.

Vuoi allontanare le zecche da casa e giardino? Non allarmarti e segui questi consigli

Ma per prevenire l’invasione delle zecche cosa è necessario fare? Per eliminare il problema possiamo usare dei rimedi naturali e utilizzare qualche piccola accortezza.

È importante prendersi cura del giardino ed eliminare l’erba alta, perché sappiamo che questo è il loro nascondiglio preferito.

Poi, ci sono delle piante che potrebbero aiutarci a tenerle lontane.

Ad esempio, la lavanda sarebbe un buon repellente naturale per gli insetti. Il suo forte profumo non è ben tollerato dalle zecche ma anche dalle zanzare.

Inoltre, la lavanda è davvero bella e decorativa. Posizioniamola davanti alla porta di casa o sul davanzale delle finestre.

Anche la pianta della menta potrebbe aiutarci a tenere lontane le zecche. Il suo profumo, proprio come quello della lavanda, non è da loro molto gradito.

Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale

Vuoi allontanare le zecche da casa e giardino? Se le piante non bastano, possiamo anche utilizzare gli oli essenziali.

In particolare, quello alla menta, alla cannella e al rosmarino hanno un odore pungente e sgradevole, che aiuterebbe a tenere lontane le zecche. Per fare in modo che funzionino, versiamo qualche goccia di questi oli in uno spruzzino con dell’acqua. Mescoliamo per bene e nebulizziamo la miscela ottenuta sulle porte, finestre e davanzali.

Aggiungendo del detersivo neutro possiamo anche lavare il pavimento. In questo modo eviteremo che le zecche entrino in casa e profumeremo anche gli ambienti.

Se ci accorgiamo di una vera e propria invasione di zecche, acquistiamo dei prodotti specifici oppure affidiamoci al consiglio di persone competenti che ci indicheranno la cosa migliore da fare.