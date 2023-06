Per chi ha molti soldi sul conto ecco come guadagnare il 18,45% sul reddito fisso in 3 anni. Rating e caratteristiche

Per chi ha molti soldi sul conto ecco come guadagnare-proiezionidiborsa.it

Dopo anni di relativo torpore, anche sul reddito fisso i rendimenti sono saliti per la gioia di chi investe su questo segmento del mercato. Non solo, ma rispetto a paio d'anni fa oggi è sufficiente scegliere anche una breve durata per assicurarsi un buon ritorno finale. È il caso, per esempio, del nuovo bond di Illimity Bank, in sottoscrizione fino a metà mese. Qui anticipiamo solo che per chi ha molti soldi sul conto ecco un titolo utile per guadagnare il 18,45% sul reddito fisso.

Al pari dei buoni postali e dei conti deposito, anche i titoli obbligazionari rientrano nel mare magnum del reddito fisso. Strumenti in cui l’emittente s’impegna al rimborso del capitale almeno a scadenza e a riconoscere un interesse. Il rendimento, in particolare, è già noto a priori.

Le obbligazioni corporate

Di solito quando si parla di obbligazioni il primo pensiero corre dritto ai titoli di Stato. Ad esempio la prossima settimana sarà in emissione un nuovo BTP di durata quadriennale che promette un buon rendimento netto annuo.

Poi ci sono i corporate bond, ossia debiti emessi dalle aziende private e venduti a investitori retail e/o istituzionali, a seconda dei casi. A grandi linee funzionano come i sovereign bond. Tasso d’interesse fisso o variabile già noto in partenza (l’aliquota fiscale al 26% e non al 12,50%) e rimborso del capitale al termine dell’investimento.

Al pari dei sovereign bond, anche per quelli di matrice corporate bisogna sempre prestare attenzione al rischio emittente, tassi, di valuta, etc. Al riguardo, il rating è un giudizio sintetico sulla capacità di un emittente di onorare il suo debito.

Non esistono investimenti a rischio nullo, neanche quando si decide di restare liquidi sul conto. Nel caso dei titoli corporate, in particolare, l’emittente raccoglie i capitali per lo sviluppo del business, la cui redditività futura è la garanzia prima (ma non unica) nel rimborso del prestito obbligazionario.

Per chi ha molti soldi sul conto ecco un titolo per guadagnare il 18,45% sul reddito fisso

Ora, nei giorni scorsi Banca Illimity ha lanciato un nuovo titolo obbligazionario senior a tasso fisso (BNP Paribas è il dealer dell’emissione). Il bond ha codice ISIN XS2471584057, è in euro e prevede una durata triennale. Il rimborso del capitale avverrà in un’unica soluzione alla scadenza del titolo (23 giugno 2026), e sarà pari al 100% del valore nominale sottoscritto.

La sottoscrizione presso gli intermediari finanziari collocatori andrà avanti fino al 16 giugno, salvo eventuale chiusura anticipata. Inoltre essa è aperta anche agli investitori retail, cioè al pubblico dei risparmiatori potenzialmente interessati allo strumento. Tuttavia, il titolo non è proprio adatto a tutte le tasche, considerato il taglio minimo di sottoscrizione. Esso è pari infatti a 100mila €, più multipli integrali di 1.000 €.

Le buone notizie arrivano invece sul fronte degli interessi offerti. La cedola annua lorda è fissa per tutti e 3 gli anni di durata del prestito ed è pari al 6,15%, cioè il 3,075% lordo ogni 6 mesi. Al netto della ritenuta fiscale, quindi, si tratta di un rendimento del 4,55% su base annua e del 2,275% su quella semestrale.

Occhio al rating

Davvero niente male come rendimento, specie se rapportato anche alla durata del prestito obbligazionario. Tuttavia, esso è influenzato anche dal rating non proprio alto assegnato da Fitch Ratings all’emittente, pari a BB–.

In conclusione, per chi dispone di ricchi patrimoni il titolo potrebbe anche rappresentare una possibile soluzione per diversificare il portafoglio. Non c’è rischio cambio, la durata è medio-corta e la cedola non è niente male. Ma ripetiamo non tutti gli investimenti sono fatti per tutti, e i rischi non vanno mai sottovalutati!