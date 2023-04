Vuoi eliminare i pesciolini d’argento dalla tua casa definitivamente? Ecco la soluzione che forse non conosci usata anche in veterinaria

I pesciolini d’argento sono innocui e inoffensivi, non pericolosi per la salute eppure estremamente fastidiosi. Capaci di fare danni notevoli perché mangiano di tutto e possono rosicchiare vecchi libri o stampe antiche a cui sei molto affezionato. Debellarli non è facile perché sembrano riprodursi all’infinito. Le hai tentate tutte senza trovare una soluzione efficace? Prova allora con questa sostanza naturale usata anche dai veterinari per proteggere gli animali domestici.

Li chiamano pesciolini d’argento anche se il termine scientifico è Lepisma saccharina. Il nome molto carino non deve trarti in inganno perché sono a tutti gli effetti dei piccoli vermi ghiotti di zuccheri e di amidi. Sono capaci di divorare le pagine di un vecchio libro ma anche la carta da parati o i tessuti, sintetici e naturali. E poi, al di là dei danni che procurano, sono effettivamente disgustosi, capaci di farti sobbalzare se te li ritrovi davanti inavvertitamente. Vuoi eliminare i pesciolini d’argento? Scopri i rimedi più efficaci.

Una presenza non gradita tra le lenzuola

I pesciolini d’argento non amano la luce e si nascondono, perciò è probabile che non ti accorga subito della loro presenza. Ma, se noti delle macchioline gialle sulle pagine di un libro o sulla biancheria, vuol dire che hanno già invaso la tua casa. Di giorno si nascondono alla perfezione in tutti i posticini umidi. E in una casa ne trovano parecchi.

In bagno si infilano nelle piccole fessure del muro o tra le piastrelle. In cucina poi i nascondigli non mancano: pensili ed elettrodomestici assicurano una copertura perfetta. E potresti trovarli anche tra le lenzuola, dove si nutrono proprio dei residui della tua pelle che rimangono attaccati al tessuto. È disgustoso ma è proprio così.

I repellenti profumati

Il primo rimedio è quello di arieggiare gli ambienti ed eliminare l’umidità che facilita la proliferazione dei pesciolini d’argento. Si possono poi usare dei repellenti profumati che loro non amano affatto, costringendoli a lasciare i nostri spazi. I pesciolini d’argento detestano l’odore dell’alloro e della lavanda, che possiamo mettere tra i libri e nei cassetti.

Odiano inoltre il ginkgo biloba, la citronella e la menta piperita, che possiamo usare anche sotto forma di oli essenziali. Basta metterne poche gocce nei luoghi di passaggio per essere certi di non rivederli più per un lungo periodo. Si tratta comunque di rimedi che perdono la loro efficacia nel tempo e vanno spesso rinnovati.

Vuoi eliminare i pesciolini d’argento? Ecco il rimedio naturale efficacissimo

Se i repellenti non sono sufficientemente efficaci e i pesciolini d’argento fanno la loro ricomparsa qui e là, puoi ricorrere a un sistema naturale più aggressivo che non si limita ad allontanare gli insetti ma li uccide. Si tratta di un prodotto usato anche dai veterinari, come antiparassitario per gli animali domestici. È la terra di diatomee, una polvere organica innocua per persone e animali, ma letale per gli insetti. Infatti le particelle che la compongono hanno dei bordi taglienti che perforano gli esoscheletri dei pesciolini d’argento provocandone la morte.

Il punto di forza di questo prodotto è che non è tossico ma provoca la morte attraverso le lesioni procurate. È una sostanza commestibile usata anche nella produzione di integratori naturali. Basterà spargerla la sera nei punti di maggior presenza dei pesciolini d’argento e la mattina asportarla con l’aspirapolvere. È consigliabile, tuttavia, indossare una mascherina durante l’operazione, perché la terra di diatomee, pur essendo commestibile, potrebbe risultare irritante per i polmoni.