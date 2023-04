Colazione sana e leggera? Ecco cosa mangia Jessica Biel, è senza zuccheri e glutine e ti bastano 5 minuti

Cerchi una colazione ideale, che sia veloce e gustosa? Prova questa ricetta dolce fatta in casa. La prepari in 5 minuti e con pochi ingredienti. Vediamo subito di cosa si tratta e perché ha conquistato anche l’attrice americana Jessica Biel.

La prima colazione è quel momento della giornata che non bisognerebbe mai saltare. È anche vero, però, che le preparazioni dolci hanno spesso troppe calorie e zuccheri aggiunti. Soprattutto se ti basi sui prodotti confezionati, che vedi sempre quando vai a fare la spesa. In ogni caso, non è possibile generalizzare. Infatti, le ricette fatte in casa sono la soluzione ideale per concederti un pasto salutare e attento alla linea.

Oggi vogliamo proporti un dolce perfetto per fare una colazione sana e leggera. Scopri cosa mangia Jessica Biel, la star di Settimo Cielo che si mantiene ancora in gran forma grazie anche all’alimentazione.

Sono i pancake light facili e veloci, non stancano mai!

Dall’America importiamo usi e tradizioni, ma anche ricette deliziose. Tra queste ci sono i pancake, che fanno gola a molti sulla tavola. Sono un piatto fit e prelibato, che va a ruba sia di prima mattina che per merenda. Anche l’affascinante Jessica Biel ne andrebbe matta e li avrebbe scelti per la dieta. Appena sveglia, infatti, sembrerebbe non rinunciare a dei golosi pancake al cocco senza glutine, accompagnati da burro di anacardi o mandorle col miele. Scopriamo come realizzarli, bastano davvero pochi passi.

Colazione sana e leggera? Vediamo cosa mangia Jessica Biel: da provare!

Appena assaggiati, questi pancake diventeranno per te un appuntamento fisso dopo la sveglia mattutina. La star del cinema avrebbe affermato di consumarli addirittura senza grano né latticini. Noi una manciata di yogurt greco vogliamo aggiungerla, per renderli più gustosi pur senza eccessi. Ecco gli ingredienti per 6 pancake:

180 g di albumi;

80 g di yogurt greco;

50 g di farina di riso;

20 g di farina di cocco;

1 cucchiaino di miele;

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci.

Rompi le uova in una ciotola, conservando solamente gli albumi. Sbattili a mano o con le fruste elettriche, senza montarli. Aggiungi lo yogurt e il miele e amalgama bene gli ingredienti. Prosegui versando anche le due farine. Sbatti ancora il tutto finché non otterrai un composto uniforme. Lascia la pastella in frigo almeno per un’ora, per farla addensare e cuocerla meglio. Una volta recuperata, aggiungici il lievito per dolci. In alternativa puoi metterci un pizzico di bicarbonato sciolto in un cucchiaino di succo di limone. Infine, mescola ancora una volta tutto l’impasto.

Passa alla cottura: scalda una padella con un filo d’olio di cocco o arachidi. Versa un mestolo di pastella e cuocilo pochi secondi a fiamma alta. Continua a fuoco basso e, quando vedi le bollicine comparire in superficie, gira il pancake dall’altro lato. Ripeti il procedimento con il composto restante e, mentre li prepari, impila i pancake uno sopra l’altro.