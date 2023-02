Molti commettono quest’errore per eliminare l’umidità in casa: ecco cosa non devi mai fare con le pareti

Molti commettono quest’errore per eliminare l’umidità in casa-proiezionidiborsa.it

L’umidità in eccesso è una problematica comune nelle case. Per toglierla le hai forse provate tutte, comprese alcune azioni sbagliate. In particolare, c’è un errore che fai senza saperlo che non risolve il problema, ma lo nasconde. Vediamo di quale si tratta e perché non serve a nulla.

Una stanza invasa dall’umidità può diventare presto un ambiente poco salubre. Infatti, oltre a generare quelle macchie fastidiose sui muri, potrebbe dare vita alla pericolosissima muffa. Riuscire a ridurla è estremamente importante per continuare a vivere in serenità. Ma gli errori sono dietro l’angolo: c’è soprattutto un’azione legata all’istinto che, però, non dovresti compiere.

Ecco le abitudini errate che ne favoriscono la diffusione

Le cause per cui si forma l’umidità si legano a fattori diversi. Si potrebbe parlare di difetti di struttura, una posizione sfavorevole dell’abitazione o abitudini sbagliate. In quest’ultimo caso, puoi porre rimedio correggendo i tuoi errori quotidiani. Per esempio, evita di tenere chiuse tutto il giorno le finestre e aprile appena puoi. Smetti anche di stendere il bucato in casa quando è ancora umido. Se proprio non hai alternative installa almeno un pratico deumidificatore.

Ma non finisce qui: fai attenzione anche a quando cucini. Copri le pentole con un coperchio, cosicché il vapore non si diffonda. Infine, quando fai la doccia non lavarti con l’acqua bollente e non farla scendere troppo a lungo.

Molti commettono quest’errore per eliminare l’umidità in casa, peggiorando la situazione

Gli aloni che l’umidità genera sulle pareti sono parecchio antiestetici. Per questo motivo, il primo pensiero che potrebbe passarti per la testa è quello di coprirli. Magari passando una bella mano di vernice. Eppure, è una tentazione alla quale dovresti cercare di resistere. Il perché è facilmente prevedibile.

La pittura serve solamente a coprire l’eventuale muffa sottostante, che difficilmente andrà via da sola. Anche se non la vedi più, le spore potrebbero nascondersi ancora in profondità e ripresentarsi nuovamente. Anche rivestire il muro con piastrelle o carta da parati è completamente inutile. Purtroppo, molti commettono quest’errore per eliminare l’umidità in casa senza sapere quali siano i rischi connessi. Se non sai cosa fare, prova piuttosto con qualche rimedio naturale sicuro (il sale sembra funzionare bene) o rivolgiti a una ditta specializzata.

Quali sono i livelli consigliati di umidità in casa?

È sicuramente sconveniente vivere in una casa con un tasso elevato di umidità. Ma quello che forse non sai è che anche un livello troppo basso non fa bene alla salute e potrebbe causare effetti collaterali. Per cui, ci sarebbero dei valori ideali a cui affidarsi per tenere sotto controllo la situazione. Nello specifico, l’umidità relativa dovrebbe aggirarsi all’incirca sul 50 o 60%.

La temperatura, invece, dovrebbe attestarsi tra i 19 e i 24 gradi centigradi. È possibile misurare da sé il tasso di umidità presente? Certo che sì. Ti basterà servirti di un igrometro, un apposito strumento rilevatore acquistabile anche in versione digitale su internet.