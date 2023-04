Ecco quante volte bisognerebbe lavare le lenzuola: i consigli dei vip

Potremmo creare una vera e propria guida su come rifare il letto quando facciamo le pulizie seguendo i suggerimenti che alcuni personaggi famosi ci danno in materia. Il risparmio di tempo e fatica sarebbe tanta e anche la salute ne gioverebbe.

È diventato virale sui social il video dell’ammiraglio William McRaven che suggerisce ai giovani di rifarsi il letto ogni mattina per cambiare il Mondo. Rettore del sistema delle Università del Texas e protagonista di missioni importanti nel Golfo e in Afghanistan, l’ammiraglio è convinto che rifacendo il letto ogni mattina staremmo meglio. Avremmo portato a termine il primo compito della giornata, ci sentiremmo orgogliosi di noi stessi e saremmo pronti per gli impegni successivi.

Queste dichiarazioni sono piaciute a molte persone che utilizzano i social e che ne hanno approfittato per lasciare commenti di ammirazione. Quindi se ci chiediamo quante volte dobbiamo rifare il letto, la risposta è solo una. Ogni mattina appena svegli. Ma se volessimo conoscere i trucchi per igienizzare le lenzuola e tenere in ordine la camera da letto come dovremmo fare? Ad aiutarci ci pensa Benedetta Rossi con i suoi preziosi consigli.

Occhio ai tessuti

Il letto è un ricettacolo di germi e microbi secondo la protagonista di numerose trasmissioni televisive su casa e cucina. Le lenzuola andrebbero lavate in maniera rigorosa ogni settimana ed è sconsigliato utilizzarle per tanti giorni consecutivamente. Ecco quante volte bisognerebbe lavare le lenzuola per non sbagliare. Quando si tratta del nostro letto dobbiamo fare attenzione. Leggiamo le etichette, ciò che c’è scritto sia in quelle delle lenzuola che in quelle di cuscini e piumoni è importante. Ogni materiale richiede un lavaggio differente, prodotti diversi e frequenze di lavaggio decise ad hoc.

I tessuti in cotone si lavano sempre dopo 2 o 3 utilizzi, ma nel caso delle lenzuola si passa a 7 utilizzi. I lavaggi consigliati sono quelli a mano o in lavatrice, ma se abbiamo le lenzuola di seta allora provvediamo al lavaggio a secco. In questo modo preserveremo la struttura del filo e avremo una igienizzazione più che completa. Rispettare i tessuti e organizzare lavaggi differenziati a seconda del materiale, a detta di Benedetta Rossi, potrebbe aiutare anche la nostra salute. Su lenzuola e federe si depositano numerosi batteri, sudore, secrezioni, residui di prodotti per corpo e viso oltre ad acari, funghi e microbi. Non possiamo permetterci passi falsi.

Ecco quante volte bisognerebbe lavare le lenzuola

Sull’argomento pulizie della casa possiamo trovare tantissimi suggerimenti. Francesca Sierra è la fondatrice dell’Accademia di Tata Matilda, una scuola di perfezionamento in materia di economia domestica. La scuola prepara tate super qualificate che conoscono numerosi trucchi. Tra i vari suggerimenti riguardanti l’igiene delle lenzuola, quello di lavarle 1 una volta a settimana trova larga diffusione.

E di questo suggerimento ha fatto tesoro Elisabetta Canalis che spesso fa i selfie nel suo letto in compagni del cane. I peli degli animali sono uno dei problemi maggiori in materia di igiene nella camera da letto. Utilizzare prodotti naturali diventa indispensabile. Bicarbonato, acqua ossigenata e detergenti naturali al limone proteggerebbero l’ambiente in cui dormiamo, la nostra persona e la salute dei nostri amici a 4 zampe. L’igiene della zona notte è una vera e propria priorità.