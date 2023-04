Basta giacca di pelle, la nuova moda è il blazer e Kate Middleton svela il suo colore preferito

Se sei stufa della solita giacca di pelle o del classico blazer nero, ecco la giacca che fa per te: perfetta in ogni occasione, è la preferita da Kate Middleton.

Quando arriva la primavera sono almeno due i capi che tutte siamo pronte a tirare fuori dall’armadio: cappotto e giacca di pelle. Il primo ci aiuta ad essere regine di stile nelle giornate ancora fredde di inizio stagione, mentre la seconda sembra quasi preannunciare l’estate. Si tratta poi di due capi molto versatili, facili da abbinare e sempre alla moda, adatti alla più diverse fasce d’età.

Il cappotto è sinonimo di eleganza, mentre la giacca di pelle svecchia il look e comunica carattere: come non amarla? Tuttavia, la regola d’oro della primavera 2023 segna un cambio di rotta: basta giacca di pelle, la nuova moda è il blazer. Non ne sei convinta? Se dai un’occhiata alle riviste di moda potrai facilmente notare come anche regine e principesse lo indossino spesso. E chi meglio di una principessa di stile come Kate Middleton poteva suggerirci il colore perfetto?

Blazer mania

In ogni caso, Kate non è la sola ad aver sfoggiato un blazer durante uno dei suoi recenti impegni ufficiali. Anche la cognata Meghan Markle si è spesso presentata in pubblico con l’iconica giacca sartoriale. E sempre per rimanere nell’ambito della famiglia reale inglese, anche Lady Amelia Spencer, nipote di Lady D, ha una vera passione per questo capo.

Del resto, il blazer è chic ma allo stesso tempo non impegnativo: regala la giusta dose di eleganza anche al look di tutti i giorni. Ma qual è il colore preferito dalle teste coronate per completare i loro outfit?

Ovviamente, come accade per tutti gli altri capi di abbigliamento, anche il blazer conosce un’infinità di declinazioni cromatiche. Queste, poi, variano a seconda della stagione: beige, nero e grigio sono le tonalità preferite in inverno, mentre i colori pastello dominano la primavera. Tuttavia, il colore preferito delle royals, tra cui appunto Kate Middleton, non fa parte di quest’ultima categoria.

La principessa del Galles ama infatti scegliere per i suoi look il blazer bianco: delicato, discreto e facilissimo da abbinare. Lo ha naturalmente sfoggiato con outfit total white, ma si è divertita anche a giocare sul contrasto, con pantaloni neri a sigaretta. Sarebbe stato eccellente anche accostato a pantaloni crema, beige, nocciola o nude.

In ogni caso, il blazer bianco è perfetto anche per rendere più intrigante l’abbinamento con il classico paio di jeans. Accompagna benissimo gli abiti primaverili plissé ed è l’alternativa casual alla stola o al copri spalle in occasione di lauree o matrimoni. Fa bella figura anche all’aperitivo post ufficio: leggero e arioso, al posto del solito blazer nero. Inoltre, è così chic che poco importa se non ti va di mettere i tacchi: sta benissimo anche con ballerine, mocassini, sneakers o sandali. Infine, il segreto per farlo risaltare ancora di più sono gli accessori: borse colorate, gioielli vivaci o il classico paio di occhiali da sole maxi.