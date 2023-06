Vuoi capelli sani e non crespi? Ecco qual è la soluzione per l’estate

Con l’arrivo dell’estate, il caldo e i primi bagni a mare, curare i propri capelli diventa essenziale. Forse è la stagione dove il capello “soffre” di più.

Sudando o andando a mare tendiamo a lavarli molto più frequentemente rispetto all’inverno, di conseguenza il capello si indebolisce e potrebbe perdere la sua forma. In modo particolare oggi tratteremo i capelli crespi, come curarli e come evitarli.

Perché i capelli diventano crespi

C’è chi nasce con i capelli crespi e chi invece facendo tinte continue o non curandoli correttamente li fa diventare tali. C’è da dire che anche il meteo può avere la sua parte. In particolar modo per chi ha i capelli ricci, l’umidità tende a renderli ancora più crespi. Il riccio è più probabile che sia crespo rispetto al capello liscio. Inoltre è importante anche conoscere bene come sono fatti i prodotti che andiamo ad applicare sui capelli. Se ci sono sostanze aggressive li andremo a rovinare.

Vuoi capelli sani e non crespi? Ecco quali maschere utilizzare

Ciò che ci preme adesso capire è come evitare questi dannati capelli crespi. Molti non sanno però che anche il cambio della stagione può influire. Ad esempio nella stagione autunnale i capelli tendono a cadere con molta più facilità e questo aiuta la formazione dei capelli crespi e gonfi. Ciò che potremmo fare è andare a trattarli in maniera delicata, evitando di pettinarli dopo la doccia ma durante, utilizzando un balsamo.

I prodotti da usare

È essenziale utilizzare un termoprotettore. In particolar modo durante la stagione invernale, dove usiamo molto di più il phon, in quanto il calore tende a bruciare il capello. Possiamo avere una chioma luminosa e sana ma avere le punte super crespe, proprio perché si bruciano. Il termoprotettore è un acquisto che andrebbe fatto assolutamente. Dopo il termoprotettore possiamo andare ad asciugare ed eventualmente passare la piastra per i capelli.

Le maschere per capelli

Le maschere possono aiutare molto a ridurre il crespo. Possiamo, oltre che acquistarle nei punti vendita, anche farle a casa. Il cocco ad esempio è un ottimo elemento per i capelli. Va ad idratarli e a donare una lucentezza davvero impeccabile. Per essere sempre alla moda quindi possiamo creare una maschera al burro di cocco e mandorla. Basterà mettere 15 g di burro di cocco e 10 ml di olio di mandorle. Si applica su tutti i capelli e si lascia agire per circa 10-15 minuti. Poi si risciacqua e si procede all’asciugatura. Se vuoi capelli sani e non crespi lasciati guidare da questi consigli.