Come risaltare il fisico curvy senza vergognarsi delle proprie forme

Avere le forme non deve assolutamente essere motivo di vergogna. La donna è bella non solo per il suo lato estetico ma anche per il suo carattere e la sua forza nel saper affrontare le cose.

Molto spesso però viene messo in primo piano l’aspetto fisico, portando tanta insicurezza anche a ragazzine molto piccole. Stessa cosa vale anche per i ragazzi. Negli ultimi tempi sembra che qualcosa però si stia smuovendo. Molte aziende di moda, infatti, assumono modelli curvy per far sì da normalizzare anche questo fisico e non solo quello che siamo sempre stati abituati a vedere.

Imparare a risaltare il corpo

Una cosa fondamentale è quella di riuscire a risaltare il proprio corpo e non affossarlo. Ma in che senso? Si parla ormai di armocromia, ovvero i colori che stanno bene all’incarnato delle persone. Ecco, proprio questo può essere molto d’aiuto. Bisogna molto saper giocare con i colori e le combinazioni. Saper abbinare il nero è una grande cosa, in quanto questo colore accompagna bene le forme. Anche il bianco non è detto che non possa essere usato, perché se si ha una pelle molto scura e un fisico a pera sarà comunque bellissimo.

Come risaltare il fisico curvy senza vergognarsi delle proprio fisico

Avere un seno importante, i fianchi un po’ più pieni, sono tutte cose che si è sempre cercati di nascondere, non capendo che in realtà sono bellissimi. Oltre ai colori ci sono tante altre cose alle quali bisogna aver occhio.

Le fantasie

Le fantasie dei vestiti è consigliabile che non siano troppo grandi, perché tenderanno ad andare a sproporzionare il proprio corpo. È preferibile una fantasia un po’ più stretta. In modo particolare bisogna evitare anche le strisce orizzontali, sarebbero meglio quelle diagonali oppure verticali. Un trucco che può essere molto interessante è quello di comprare vestiti con parti arricciate. Ad esempio un costume che presenta un punto arricciato nella zona della pancia e dei fianchi può delineare molto bene il corpo. Per gli uomini è consigliabile un pantaloncino che cada un po’ a palazzo

I gioielli

Anche i gioielli si devono sposare bene sul proprio corpo. Ad esempio se si ha un fisico molto magro e gracile non possono essere utilizzati gioielli un po’ grandi e importanti, in quanto risulterebbero un po’ fuori luogo. D’altro canto in un fisico curvy non bisognerà ad andare a mettere gioielli molto piccoli, come ad esempio orecchini minuscoli a punto luce, perché si perderebbero. Bisogna quindi sfruttare la fortuna di poter indossare gioielli vistosi, che donano un tocco di classe in più al nostro look. Questi sarebbero alcuni consigli su come risaltare il fisico curvy, che è sempre stupendo e molto sexy.