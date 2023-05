Vuoi avere pavimenti sempre profumati e brillanti? Prova ora il trucco delle nonne per pulire senza lasciare aloni

Lavare le superfici di casa è un lavoro domestico necessario per mantenere la casa perfettamente pulita. Ma come fare per profumare a lungo i pavimenti senza usare numerosi e costosi prodotti? Ecco il segreto economico e semplice delle nonne.

Quante volte ci soffermiamo a lungo di fronte gli scaffali del supermercato per scegliere il prodotto migliore per i pavimenti di casa? Perdiamo decine di minuti senza sapere quale acquistare, perché vorremmo un detergente che profumi e contemporaneamente pulisca le superfici alla perfezione. Quando siamo convinti di aver optato per il migliore, dopo l’utilizzo scopriamo che non è come immaginavamo.

Dopo aver passato lo straccio, scopriamo che la profumazione descritta nell’etichetta non dura poi così tanto e rimaniamo abbastanza delusi. Sarebbe ideale, invece, trovare delle formule con un buon odore persistente, utili ad avere piastrelle lucide e senza aloni. Per risparmiare e ottenere ottimi risultati, potremo usare delle soluzioni green, che spesso mettevano in pratiche le nostre nonne e zie per pulire casa.

Se vuoi avere pavimenti sempre profumati e brillanti, ecco le soluzioni naturali efficaci

Un tempo non esistevano tutti i detergenti in commercio adesso, eppure bisognava pulire a fondo i pavimenti. Nell’Antica Roma e Grecia, le superfici in cotto si usava un mix singolare, ovvero acqua e segatura, oggi sarebbe impensabile farlo, visto che rischieremmo di rovinare le mattonelle. Mentre per il marmo si stendeva la cera d’api, lo stesso ingrediente, insieme al sapone nero, sfruttato dalle nonne per lucidare il parquet. Ma l’effetto finale non era sempre perfetto e in molti casi rimanevano degli evidenti aloni.

Invece in alcune case era usanza lustrare e profumare le superfici con l’aiuto di un prezioso mix completamente naturale, dall’azione super pulente. Se vuoi avere pavimenti sempre profumati e brillanti il segreto è usare le bucce di limoni e i rametti di rosmarino. In realtà possiamo sostituire il limone con altri profumati agrumi, come il lime, pompelmo e arancia. Quindi basterà aggiungere nel secchio d’acqua 2 rametti di rosmarino e le bucce di 2 frutti, insieme a qualche goccia d’aceto. Sembrerà strano ma l’erba aromatica, oltre a sprigionare un odore straordinario e terapeutico, è uno sgrassante naturale. Inoltre, possiamo impiegare la stessa miscela per detergere finestre, bagno e altre superfici, tranne il marmo.

Marmo e parquet

Per i pavimenti più delicati, come marmo, pietra e legno, sarebbe sconsigliato avvalersi degli agrumi, la loro acidità potrebbe corrodere e macchiare. Se vogliamo che le superfici siano lucide e senza aloni, potremmo mescolare nell’acqua olio d’oliva, sapone di Marsiglia e qualche goccia di olio essenziale all’eucalipto. L’ideale sarebbe passare alla fine uno straccio asciutto in microfibra per ottenere un pavimento lucido e pulito. Questi ingredienti sprigioneranno un profumo gradevole per giorni senza ricorrere a spray chimici e costosi.