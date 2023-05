Come fanno il barbecue in Canada: i segreti di una cottura perfetta

Come fanno il barbecue in Canada-proiezionidiborsa.it

Cuocere la carne o il pesce alla griglia è sinonimo di convivialità, famiglie e amici uniti a tavola per condividere cibo e chiacchiere. La cottura perfetta e d’obbligo quando si sta di fronte al fuoco, bisogna conoscere i trucchi e i segreti ma anche evitare gli errori. Ecco come fare.

Imparare l’arte dello stare dietro a un grill, accendere il fuoco del barbecue e preparare il cibo. Molti cuochi sono andati in Canada per farlo e chi c’è stato da turista si è subito accorto dell’importanza del BBQ nelle contee del Nord America. La cultura canadese ha insito il valore del barbecue che è una vera e propria tradizione e per questo rispettata e praticata alla perfezione. Contatto con la natura e cucina senza limiti sono le regole da osservare. Verso le 5 del pomeriggio tra la natura comincia a diffondersi nell’aria un profumo di barbecue in azione, carne, pesce e verdure in tutti i giardini vengono cotti alla brace. Le ricerche su Google lo confermano. I canadesi sarebbero quelli che più di tutti al Mondo cercano sui motori di ricerca ricette da fare grazie al barbecue. Una bella ossessione.

Il primo di luglio si festeggia il Canada Day, la festa nazionale della riunificazione e allora hamburger, salsicce e salmone vengono grigliati, affumicati, innaffiati di sciroppo d’acero.

Trucchi da professionisti

Come fanno il barbecue in Canada? Si è passati da una cottura tramite fiamma viva alla brace della legna con cui cuocere in maniera più delicata. La creazione dei barbecue con copertura in terracotta ha reso più efficace la cottura con la brace che è più lenta e valorizza il sapore del prodotto. Cuocere a temperature basse è fondamentale per rispettare il cibo ed è quello che fanno i canadesi.

Un’altra cosa da segnalare è sicuramente il fatto che in Canada l’animale viene sfruttato per intero. Si cuociono tutte le parti e tramite la cottura si rendono più morbide quelle che si masticano in genere con più difficoltà. I canadesi prendono spunto dagli indiani d’America per cuocere al meglio la carne alla brace. Così come gli indiani tendono a mettere sul fuoco pezzi interi utilizzando il calore nei lati. Per questo i barbecue che troviamo in vendita hanno quella particolare forma. La cottura deve sempre essere uniforme.

Come fanno il barbecue in Canada e cosa bevono per accompagnare la cottura

Come si accompagna il cibo che cuciniamo al barbecue? In Canada consumano gli smokey cioè le bevande affumicate ma anche cocktail con richiami dell’agrodolce. Molto diffuse anche le bevande con il succo di mirtillo rosso corrette magari con qualche whiskey del posto. Un altro segreto è quello di lavorare gli ingredienti per i cocktail prima di iniziare la cottura del cibo. Caramellare l’ananas o il lime può aiutarci a creare bevande gustose ma anche preparare la griglia nel modo giusto prima della festa.

Non facciamo l’errore di preferire il barbecue a gas rispetto a quello a legna. Il sapore dei cibi cambia poco ma i retrogusti affumicati che amano i veri esperti della cottura su fiamma viva potrebbero sparire. Dipende dalle griglie. Se vogliamo un barbecue a gas assicuriamoci che la griglia abbia le V rovesciate che una volta bollenti riescano a vaporizzare i liquidi di cottura come fa la brace vera. Ce lo insegnano i canadesi.