Come vestirsi con stile? Imitiamo questi look di Monica Bellucci anche dopo i 50 anni

L’armadio di una donna è uno dei posti più interessanti della casa. Racchiude non solo abiti, borse, cappelli ma anche modi di essere, sentimenti, ricordi. L’abbigliamento ha un ruolo importante nel vivere in società e cambia in base a molti fattori. Con l’avanzare dell’età spesso potrebbero presentarsi dei dubbi sullo stile. Per eventi importanti ci si può ispirare a una famosa attrice, Monica Bellucci.

Essere donna a volte comporta fare i conti con il cambiamento fisico. Qualche chilo in più, rughe, capelli d’argento possono essere motivo di malumore. Con un po’ di impegno e qualche rimedio si può migliorare l’aspetto. Una star del cinema internazionale in alcune interviste avrebbe sostenuto il body positive. Bisognerebbe cioè accettare l’avanzare dell’età senza drammi. La bellezza di questa attrice italiana si è mantenuta nel tempo nonostante degli evidenti cambiamenti esteriori. Stiamo parlando di Monica Bellucci.

Si può dire che questa donna rappresenti bene la femminilità mediterranea. Ha iniziato come modella e poi si è affermata nel cinema con film di vario genere. Citiamo Dracula di Bram Stoker, L’appartamento, Malèna, Asterix e Obelix-Missione Cleopatra, Spectre.

Con l’ex marito Vincent Cassel ha avuto due figlie, Deva e Leonie. In questi mesi molti giornali, tra cui Paris Match, avrebbero sospettato una love story attuale con Tim Burton. Questo regista sta girando Beetlejuice 2 e la Bellucci dovrebbe far parte del cast.

Elementi ricorrenti

L’attrice di origini umbre e francese di adozione ha indossato lungo la sua carriera molti abiti di vari stilisti. Ricordiamo tra tutti Valentino e Dolce e Gabbana.

Nata nel 1964, Monica Bellucci è ancora molto ammirata. Se siamo over 50 anche noi, prendiamo ispirazione da qualche suo look per vestirci con stile, specialmente per delle serate speciali.

Oltre a una bella piega, cura un trucco che mette in risalto occhi e bocca. Quindi, adottiamo lo smokey eyes e valorizziamo le labbra con un rosso acceso o altrimenti con un nude.

I colori più ricorrenti nei suoi outfit sono il nero, il rosso e il bianco. Spesso è presente una bella scollatura. Monica Bellucci valorizza il seno con scollo a V, a barca, a cuore. A volte indossa anche un collier importante.

Dopo i 50 anni come vestirsi con stile? Imitiamo questi look di Monica Bellucci

Nel suo guardaroba sono presenti molti tailleur di taglio maschile e coat dress portati con eleganza. Ciò che soprattutto la caratterizza, però, è l’abito lungo da abbinare a tacchi alti.

Sui carpet di molti premi cinematografici o di altri eventi l’abbiamo vista ad esempio con uno slip dress nero. Quest’abito sottoveste può essere semplice o con pizzo sulla scollatura e accompagnato dalla stola.

La Bellucci ha indossato anche abiti lunghi con bustier e in raso senza spalline. È un classico anche il tubino con spalline strette drappeggiato ai fianchi. I vestiti rossi a sirena, con pizzo o gonna ampia e vita segnata sono altri suoi look azzeccati. Ricordiamo infine che l’attrice a volte ha sfoggiato una camicia bianca con pantaloni o gonna midi.

Come vestirsi con stile? Imitiamo questi look di Monica Bellucci. In caso di dubbi sui colori degli abiti e del trucco consultiamo un’armocromista.